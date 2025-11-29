Suscribete a
LaLiga EA Sports. Jornada 14 Sábado 29/11 21:00h. Árbitro Víctor García Acosta. Estadio Wanda Metropolitano. Canal DAZN

Atlético de Madrid - Oviedo en directo hoy: partido de la Liga, jornada 14

Sigue en directo el Atlético de Madrid - Oviedo, partido de la Liga, sábado 29 de noviembre

Fuera de juego, Atlético de Madrid. Koke intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Salomón Rondón.
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Nacho Vidal.
¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Real Oviedo 0. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo.

Remate parado. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
Remate rechazado de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dávid Hancko con un centro al área.
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Santiago Colombatto.
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Nahuel Molina.

¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Real Oviedo 0. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde muy cerca.
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho tras un saque de esquina.
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Nacho Vidal.
11'
Se reanuda el partido.

11'
El juego está detenido debido a una lesión Álex Baena (Atlético de Madrid).
Remate parado. Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.
8'
Se reanuda el partido.
7'
Se reanuda el partido.

Remate fallado por Salomón Rondón (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área.
7'
El juego está detenido debido a una lesión David Costas (Real Oviedo).
7'
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
Remate fallado por Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda.

Remate parado alto y por el centro de la portería. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Clément Lenglet.
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
6'
Se reanuda el partido.

Falta de Salomón Rondón (Real Oviedo).
6'
El juego está detenido (Real Oviedo).
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Nacho Vidal (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
Falta de Leander Dendoncker (Real Oviedo).
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).

David Costas (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

