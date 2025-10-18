Atlético de Madrid - Osasuna: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

Finalizado el parón de selecciones regresa la Liga, en la que el Atlético de Madrid recibe en el estadio Metropolitano al Osasuna, partido que cerrará la jornada del sábado en Primera división.

El conjunto rojiblanco busca volver a la senda del triunfo ... tras el empate en la última jornada, en la que los colchoneros arrancaron un empate en el campo del Celta. Tras encadenar dos triunfos ante Rayo Vallecano y Real Madrid, el Atlético no pudo continuar su racha en Balaídos, donde sumó un punto a pesar de jugar más de 50 minutos con un jugador menos.

Tras su mal inicio de curso, el equipo de Simeone parece haber enderezado el rumbo y el objetivo en este fin de semana es sumar los tres puntos para intentar instalarse en los puestos de la Champions League. Para ello deberá superar al Osasuna, que llega al Metropolitano con diez puntos y en la zona media de la clasificación después de haber cosechado tres victorias, un empate y cuatro derrotas. El conjunto de Lisci llega a Madrid con la intención de dar la sorpresa para seguir su escalada. Horario del Atlético de Madrid - Osasuna hoy El atractivo Atlético de Madrid - Osasuna, encuentro que se disputa este sábado en el Metropolitano correspondiente a la jornada 9 de la Liga, está programado para las 21.00 horas. Un partido en el que el estadio colchonero rozará de nuevo el lleno. Dónde ver el Atlético de Madrid - Osasuna en Televisión y online El encuentro de Liga entre el Atlético y el Osasuna podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Dazn. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 9 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.

