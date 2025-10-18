Suscribete a
Atlético de Madrid - Osasuna: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

Conoce a qué hora empieza el partido entre el Atlético de Madrid y el Osasuna, y dónde ver en televisión y online el encuentro de hoy, 18 de octubre

Finalizado el parón de selecciones regresa la Liga, en la que el Atlético de Madrid recibe en el estadio Metropolitano al Osasuna, partido que cerrará la jornada del sábado en Primera división.

El conjunto rojiblanco busca volver a la senda del triunfo ... tras el empate en la última jornada, en la que los colchoneros arrancaron un empate en el campo del Celta. Tras encadenar dos triunfos ante Rayo Vallecano y Real Madrid, el Atlético no pudo continuar su racha en Balaídos, donde sumó un punto a pesar de jugar más de 50 minutos con un jugador menos.

