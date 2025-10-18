Suscribete a
Atlético
0
0
1ª parte
Osasuna
LaLiga EA Sports. Jornada 9 Sábado 18/10 21:00h. Árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Estadio Wanda Metropolitano. Canal DAZN

Fútbol

Atlético de Madrid - Osasuna en directo hoy: partido de la Liga, jornada 9

La Liga

Sigue en directo el Atlético de Madrid - Osasuna, partido de la Liga hoy, 19 de octubre

Atlético de Madrid - Osasuna en directo hoy: partido de la Liga, jornada 9

30'Icono
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
27'Icono
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jorge Herrando (Osasuna) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Rubén García.
26'Icono
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
26'Icono
Víctor Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en campo contrario.

24'
Se reanuda el partido.
24'
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
24'Icono
Remate fallado por Víctor Muñoz (Osasuna) remate con la derecha desde fuera del área tras un contraataque.
23'Icono
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.

20'Icono
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
20'Icono
Falta de Enzo Boyomo (Osasuna).
20'Icono
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Dávid Hancko intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
19'Icono
Fuera de juego, Osasuna. Lucas Torró intentó un pase en profundidad pero Ante Budimir estaba en posición de fuera de juego.

17'Icono
Corner,Osasuna. Corner cometido por José María Giménez.
16'Icono
Remate parado por bajo a la izquierda. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Pablo Barrios.
15'Icono
José María Giménez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
15'Icono
Falta de Ante Budimir (Osasuna).

15'Icono
Remate rechazado de Rubén García (Osasuna) remate con la izquierda desde el centro del área.
11'
Revisión del VAR: Atlético de Madrid Gol (Álex Baena).
9'
GOL ANULADO POR EL VAR: Álex Baena (Atlético de Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
9'Icono
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Julián Alvarez intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego.

8'Icono
Remate fallado por Koke (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
7'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Enzo Boyomo.
7'Icono
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Julián Alvarez después de un pase en profundidad.
6'Icono
Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.

4'Icono
Jan Oblak (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'Icono
Falta de Víctor Muñoz (Osasuna).
4'Icono
Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pablo Barrios tras un saque de esquina.
4'Icono
Remate fallado por Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.

3'Icono
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Alejandro Catena.
1'Icono
Víctor Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en la banda izquierda.
1'Icono
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
Icono
Empieza primera parte.

Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

