Atlético de Madrid - Levante: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

El Atlético de Madrid afronta este sábado, 8 de noviembre, su partido de Liga correspondiente a la jornada 12ª del campeonato nacional, un encuentro que le enfrenta en el estadio Metropolitano al Levante.

Los rojiblancos llegan a la cita de hoy después de vencer el pasado martes al Union Saint-Gilloise ... en la Champions y de encadenar tres triunfos consecutivos en la Liga frente al Osasuna (1-0), Betis (0-2) y Sevilla (3-0). Tres citas en el campeonato nacional en las que el conjunto entrenado por el Cholo Simeone no ha encajado goles, una dinámica que intentará mantener este sábado ante los granotas.

Los colchoneros, con Julián Álvarez como máximo goleador del equipo, se han hecho fuertes en su estadio, donde esta temporada solo el Elche ha conseguido puntuar. Tras el compromiso europeo intersemanal, es previsible que Simeone introduzca novedades en su once inicial.

Los madrileños acabaron la última jornada en el cuarto puesto de la tabla con 22 puntos, uno menos que el Villarreal y tres que el Barcelona, por lo que hoy buscan una victoria para prolongar su buena dinámica e intentar dar un salto en la clasificación, a la espera de lo que hagan sus rivales en sus correspondientes partidos de este fin de semana.

El conjunto de Julián Calero llega al Metropolitano después de perder en el Ciutat de Valencia frente al Celta (1-2) en la última jornada, un resultado que mantiene al Levante al borde de los puestos de descenso con 9 puntos, los mismo que suman el Mallorca y el Valencia, el conjunto que marca el descenso.

El principal peligro de los levantinos es el joven camerunés Etta Eyong, un delantero que ha destacado en los primeros meses de competición y sobre el que importantes equipos ya han puesto sus ojos.

Horario del Atlético de Madrid - Levante hoy

El atractivo Atlético de Madrid - Levante, encuentro que se disputa este sábado en el Metropolitano correspondiente a la jornada 12 de la Liga, está programado para las 18.30 horas. Un partido en el que el estadio colchonero rozará de nuevo el lleno.

Dónde ver el Atlético de Madrid - Levante en televisión y online

El encuentro de Liga entre el Atlético y el Levante podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar Plus a través del canal M+LaLiga (dial 54). Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 12 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.