Suscribete a
ABC Premium

Fútbol

Atlético de Madrid - Levante: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

La Liga

Conoce a qué hora empieza el partido entre el Atlético de Madrid y el Levante, y dónde ver en televisión y online el encuentro de hoy, 8 de noviembre

Disfruta de todo el fútbol con Movistar+ por 9,99 €/mes

Atlético de Madrid - Levante: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy
Atlético de Madrid - Levante: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy EP
Jorge Abizanda

Jorge Abizanda

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Atlético de Madrid afronta este sábado, 8 de noviembre, su partido de Liga correspondiente a la jornada 12ª del campeonato nacional, un encuentro que le enfrenta en el estadio Metropolitano al Levante.

Los rojiblancos llegan a la cita de hoy después de vencer el pasado martes al Union Saint-Gilloise ... en la Champions y de encadenar tres triunfos consecutivos en la Liga frente al Osasuna (1-0), Betis (0-2) y Sevilla (3-0). Tres citas en el campeonato nacional en las que el conjunto entrenado por el Cholo Simeone no ha encajado goles, una dinámica que intentará mantener este sábado ante los granotas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app