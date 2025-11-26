Atlético de Madrid - Inter de Milán: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de la Champions League hoy

El Atlético de Madrid regresa a la Champions para recibir en el Metropolitano la visita del Inter de Milán, un atractivo encuentro correspondiente ala jornada 5 de la fase liga de la máxima competición europea.

Los de Simeone reciben a los italianos en ... una buena racha de resultados porque encadenan cinco victorias seguidas, la última el domingo en el siempre complicado campo del Getafe (0-1). Los colchoneros no conocen esta temporada la derrota en su estadio, en el que solo ha conseguido puntuar el Elche en el partido del estreno de Liga. Los italianos, por su parte, se presentan a la cita después de caer derrotados en su campo en el derbi ante el Milan (0-1).

Los madrileños, que en la última jornada europea vencieron al Union Saint-Gilloise necesitan la victoria para acercarse a los ocho primeros puestos de la clasificación. En su campo, los de Simeone, además de a los belgas, también se impusieron al Eintracht, pero su debe en esta competición está lejos del Metropolitano porque cayeron derrotados ante el Liverpool y el Arsenal. Tras la última jornada, los rojiblancos terminaron en el puesto 17 de la clasificación con 6 puntos, la mitad de los que suma el Inter, un equipo que ha vencido todos sus partidos europeos de esta temporada. En su último compromiso continental, el conjunto entrenado por Cristian Chivu venció en Milán al Kairat por 2-1, ocupando la tercera posición de la clasificación al término de la cuarta jornada. El francés François Letexier será el encargado de pitar el Atlético de Madrid-Inter de Milán en el Riyadh Air Metropolitano. Será segunda vez que dirija al conjunto rojiblanco en Champions, ya lo hizo en 2023, en el triunfo por 3-2 ante el Feyenoord. A qué hora es el partido entre Atlético de Madrid e Inter de Champions League hoy Atlético de Madrid e Inter de Milán disputan su partido correspondiente a la cuarta jornada de Champions League hoy miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas en el Riyadh Air Metropolitano. Dónde ver el Atlético de Madrid - Inter en televisión y online El partido podrá verse en directo por televisión a través de Movistar Plus+, en el canal M+ Liga de Campeones 2 (dial 61). En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, así como la mejor crónica a leer.

