Atlético de Madrid - Inter, en directo: resultado, goles y ganador del partido de la Champions League hoy

21:34
Min 33. Fuera de juego de Carlos Augusto que recogía el centro de Bastoni
21:33
Min 32. Falta de Cardoso en el centro del campo
21:32
Min 31. Combina el inter en la frontal del área colchonera
Buena defensa de los de Simeone.
21:31
Min 30. Mal centro de Ruggeri, sin peligro
21:30
Min 28. Toca atrás el Atletico de Madrid
Partido muy físico, se decide todo en el centro del campo. Los dos equipos están presionando muy alto.
21:29
Min 27. Entran las asistencias para ver a Giuliano
EL defensa del Inter le toca la cara pero sin fuerza para poder pitar penalti.
21:27
Min 26. ¡¡Giuliano al SUELO en el área del Inter!!
Piden penalti en el Metropolitano por un codazo.
21:27
Min 25. Complicaciones en la calidad de balón del Inter
Presiona el Atleti.
21:26
Min 24. ¡Dispara Julián desde fuera del área!
Fácil para Sommer.
21:24
Mi 23. ¡¡CASI LA LIA SOMMER!!
El portero del Inter consigue despejar el balón por los pelos.
21:24
Min 22. Centro largo De Molina al interior del área
Sin peligro para el equipo italiano.
21:23
Min 21. Falta de Di Marco sobre Giuliano
El Cholo pide amarilla por el pisotón.
21:21
Min 20. Posesión larga del Inter
Acaba en saque de puerta para el Atlético de Madrid.
21:20
Min 19. ¡¡Saca Musso el disparo lejano de Calhanoglu!!
21:19
Min 18. Llega sin contundencia el Inter al área del Atleti
21:18
Min 16. Centrooo muy peligroso de Hankco que casi remata Giménez
21:16
Min 14. Baja el ritmo del partido después de unos minutos iniciales muy frenéticos
21:13
Min 13. Posesión larga de los de Simeone
21:12
Min 11. ¡¡GOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRIIIID, GOOOL DE JULIÁN ÁLVAREZ!!
El balón no toca en el brazo de Baena y el árbitro rectifica.
21:10
Min 10. ¡¡EL ÁRBTIRO ESPERA LA REVISIÓN DEL VAR!!
Parece que el balón toca en el pecho de Baena, no en el brazo.
21:09
Min 9. ¡¡Gol anulado al Atlético de Madrid!!
Jugada catastrófica en el área italiana.
21:08
Min 7. Disparo de Lautaro sin problema para Musso
21:07
Min 6. Aprieta el Inter
Buenas combinaciones en la frontal del área rojiblanca.
21:06
Min 5. ¡¡Qué balón de Molina que CASI remata Julián!!
21:04
Min 4. El equipo colchonero recupera la posesión
21:04
Min 3. ¡Di Marco rozaaaaando el palo!
Doble ocasión para el lateral italiano.
21:03
Min 2. ¡¡¡PARAAADÓN DE MUSSO, Di Marco la pone al ángulo pero despeja el portero!!!
21:02
Min 1. Posesión larga del equipo italiano
Falta en la frontal del área para el Inter.
21:01
¡¡ARRAAAANCA EL PARTIDO!!
Primera posesión para el equipo rojiblanco.
20:59
Se saludan los entrenadores... ¡esto empieza ya!
20:58
¡Suena el himno de la Champions!
20:57
¡¡¡SALTAN LOS JUGADORES AL CAMPO!!!
20:56
Jugadores en el túnel de vestuarios
20:56
¡¡EL METROPOLITANO ESTÁ A REVENTAR!!
Los aficionados cantan el himno del equipo a pleno pulmón. ¡AMBIENTAZO!
20:49
Simeone no cuenta con Oblak por lesión
20:46
¡¡15 MINUTOS PARA QUE EMPIECE EL PARTIDO!!
20:37
Cristian Chivu, entrenador del Inter: «En Champions nunca hay partido fácil, hay que merecerse todo en el campo»
20:36
Simeone antes del partido: «Hay que llevar el partido a donde pensamos que le podemos hacer daño»
20:30
¡El equipo titular del Inter!
20:24
¡El once inicial de los de Simeone confirmado!
Johnny Cardoso novedad en el centro del campo.
20:22
El Inter llega con pleno de victorias
12 puntos de 12 posibles. De todas formas, el conjunto italiano lleva 21 AÑOS sin ganar a un equipo español fuera de casa.
20:20
El equipo rojiblanco llega con 6 puntos de 12 posibles en los primeros cuatro enfrentamientos de Champions
20:19
¡Buenas tardes y bienvenidos al Atlético de Madrid vs Inter de Milán!
