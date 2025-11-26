Atlético de Madrid - Inter, en directo: resultado, goles y ganador del partido de la Champions League hoy

26/11/2025 Actualizado a las 21:34h.

21:34 Min 33. Fuera de juego de Carlos Augusto que recogía el centro de Bastoni

21:33 Min 32. Falta de Cardoso en el centro del campo

21:32 Min 31. Combina el inter en la frontal del área colchonera Buena defensa de los de Simeone.

21:31 Min 30. Mal centro de Ruggeri, sin peligro

21:30 Min 28. Toca atrás el Atletico de Madrid Partido muy físico, se decide todo en el centro del campo. Los dos equipos están presionando muy alto.

21:29 Min 27. Entran las asistencias para ver a Giuliano EL defensa del Inter le toca la cara pero sin fuerza para poder pitar penalti.

21:27 Min 26. ¡¡Giuliano al SUELO en el área del Inter!! Piden penalti en el Metropolitano por un codazo.

21:27 Min 25. Complicaciones en la calidad de balón del Inter Presiona el Atleti.

21:26 Min 24. ¡Dispara Julián desde fuera del área! Fácil para Sommer.

21:24 Mi 23. ¡¡CASI LA LIA SOMMER!! El portero del Inter consigue despejar el balón por los pelos.

21:24 Min 22. Centro largo De Molina al interior del área Sin peligro para el equipo italiano.

21:23 Min 21. Falta de Di Marco sobre Giuliano El Cholo pide amarilla por el pisotón.

21:21 Min 20. Posesión larga del Inter Acaba en saque de puerta para el Atlético de Madrid.

21:20 Min 19. ¡¡Saca Musso el disparo lejano de Calhanoglu!!

21:19 Min 18. Llega sin contundencia el Inter al área del Atleti

21:18 Min 16. Centrooo muy peligroso de Hankco que casi remata Giménez

21:16 Min 14. Baja el ritmo del partido después de unos minutos iniciales muy frenéticos

21:13 Min 13. Posesión larga de los de Simeone

21:12 Min 11. ¡¡GOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRIIIID, GOOOL DE JULIÁN ÁLVAREZ!! El balón no toca en el brazo de Baena y el árbitro rectifica.

21:10 Min 10. ¡¡EL ÁRBTIRO ESPERA LA REVISIÓN DEL VAR!! Parece que el balón toca en el pecho de Baena, no en el brazo.

21:09 Min 9. ¡¡Gol anulado al Atlético de Madrid!! Jugada catastrófica en el área italiana.

21:08 Min 7. Disparo de Lautaro sin problema para Musso

21:07 Min 6. Aprieta el Inter Buenas combinaciones en la frontal del área rojiblanca.

21:06 Min 5. ¡¡Qué balón de Molina que CASI remata Julián!!

21:04 Min 4. El equipo colchonero recupera la posesión

21:04 Min 3. ¡Di Marco rozaaaaando el palo! Doble ocasión para el lateral italiano.

21:03 Min 2. ¡¡¡PARAAADÓN DE MUSSO, Di Marco la pone al ángulo pero despeja el portero!!!

21:02 Min 1. Posesión larga del equipo italiano Falta en la frontal del área para el Inter.

21:01 ¡¡ARRAAAANCA EL PARTIDO!! Primera posesión para el equipo rojiblanco.

20:59 Se saludan los entrenadores... ¡esto empieza ya!

20:58 ¡Suena el himno de la Champions!

20:57 ¡¡¡SALTAN LOS JUGADORES AL CAMPO!!!

20:56 Jugadores en el túnel de vestuarios

20:56 ¡¡EL METROPOLITANO ESTÁ A REVENTAR!! Los aficionados cantan el himno del equipo a pleno pulmón. ¡AMBIENTAZO!

20:49 Simeone no cuenta con Oblak por lesión

20:46 ¡¡15 MINUTOS PARA QUE EMPIECE EL PARTIDO!!

20:37 Cristian Chivu, entrenador del Inter: «En Champions nunca hay partido fácil, hay que merecerse todo en el campo»

20:36 Simeone antes del partido: «Hay que llevar el partido a donde pensamos que le podemos hacer daño»

20:30 ¡El equipo titular del Inter!

20:24 ¡El once inicial de los de Simeone confirmado! Johnny Cardoso novedad en el centro del campo.

20:22 El Inter llega con pleno de victorias 12 puntos de 12 posibles. De todas formas, el conjunto italiano lleva 21 AÑOS sin ganar a un equipo español fuera de casa.

20:20 El equipo rojiblanco llega con 6 puntos de 12 posibles en los primeros cuatro enfrentamientos de Champions