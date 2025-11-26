Suscribete a
Atlético
Atlético
  • Julián Alvarez (8')
1
0
1ª parte
Inter Milán
Inter Milán

Liga de Campeones. Ronda eliminatoria. Jornada 5 Miércoles 26/11 21:00h. Árbitro François Letexier. Estadio Wanda Metropolitano. Canal Movistar Liga de Campeones

Directo Fútbol

Atlético de Madrid - Inter, en directo: resultado, goles y ganador del partido de la Champions League hoy

liga de campeones

Sigue en directo cómo va el Atlético de Madrid - Inter, partido de la Champions League hoy, 26 de noviembre

Resultados y clasificación en vivo

Atlético de Madrid - Inter, en directo: resultado, goles y ganador del partido de la Champions League hoy

Eduardo Barrero

21:34

Min 33. Fuera de juego de Carlos Augusto que recogía el centro de Bastoni

21:33

Min 32. Falta de Cardoso en el centro del campo

21:32

Min 31. Combina el inter en la frontal del área colchonera

Buena defensa de los de Simeone.

21:31

Min 30. Mal centro de Ruggeri, sin peligro

21:30

Min 28. Toca atrás el Atletico de Madrid

Partido muy físico, se decide todo en el centro del campo. Los dos equipos están presionando muy alto.

21:29

Min 27. Entran las asistencias para ver a Giuliano

EL defensa del Inter le toca la cara pero sin fuerza para poder pitar penalti.

21:27

Min 26. ¡¡Giuliano al SUELO en el área del Inter!!

Piden penalti en el Metropolitano por un codazo.

21:27

Min 25. Complicaciones en la calidad de balón del Inter

Presiona el Atleti.

21:26

Min 24. ¡Dispara Julián desde fuera del área!

Fácil para Sommer.

21:24

Mi 23. ¡¡CASI LA LIA SOMMER!!

El portero del Inter consigue despejar el balón por los pelos.

21:24

Min 22. Centro largo De Molina al interior del área

Sin peligro para el equipo italiano.

21:23

Min 21. Falta de Di Marco sobre Giuliano

El Cholo pide amarilla por el pisotón.

21:21

Min 20. Posesión larga del Inter

Acaba en saque de puerta para el Atlético de Madrid.

21:20

Min 19. ¡¡Saca Musso el disparo lejano de Calhanoglu!!

21:19

Min 18. Llega sin contundencia el Inter al área del Atleti

21:18

Min 16. Centrooo muy peligroso de Hankco que casi remata Giménez

21:16

Min 14. Baja el ritmo del partido después de unos minutos iniciales muy frenéticos

21:13

Min 13. Posesión larga de los de Simeone

21:12

Min 11. ¡¡GOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRIIIID, GOOOL DE JULIÁN ÁLVAREZ!!

El balón no toca en el brazo de Baena y el árbitro rectifica.

21:10

Min 10. ¡¡EL ÁRBTIRO ESPERA LA REVISIÓN DEL VAR!!

Parece que el balón toca en el pecho de Baena, no en el brazo.

21:09

Min 9. ¡¡Gol anulado al Atlético de Madrid!!

Jugada catastrófica en el área italiana.

21:08

Min 7. Disparo de Lautaro sin problema para Musso

21:07

Min 6. Aprieta el Inter

Buenas combinaciones en la frontal del área rojiblanca.

21:06

Min 5. ¡¡Qué balón de Molina que CASI remata Julián!!

21:04

Min 4. El equipo colchonero recupera la posesión

21:04

Min 3. ¡Di Marco rozaaaaando el palo!

Doble ocasión para el lateral italiano.

21:03

Min 2. ¡¡¡PARAAADÓN DE MUSSO, Di Marco la pone al ángulo pero despeja el portero!!!

21:02

Min 1. Posesión larga del equipo italiano

Falta en la frontal del área para el Inter.

21:01

¡¡ARRAAAANCA EL PARTIDO!!

Primera posesión para el equipo rojiblanco.

20:59

Se saludan los entrenadores... ¡esto empieza ya!

20:58

¡Suena el himno de la Champions!

20:57

¡¡¡SALTAN LOS JUGADORES AL CAMPO!!!

20:56

Jugadores en el túnel de vestuarios

20:56

¡¡EL METROPOLITANO ESTÁ A REVENTAR!!

Los aficionados cantan el himno del equipo a pleno pulmón. ¡AMBIENTAZO!

20:54
20:49

Simeone no cuenta con Oblak por lesión

20:46

¡¡15 MINUTOS PARA QUE EMPIECE EL PARTIDO!!

20:37

Cristian Chivu, entrenador del Inter: «En Champions nunca hay partido fácil, hay que merecerse todo en el campo»

20:36

Simeone antes del partido: «Hay que llevar el partido a donde pensamos que le podemos hacer daño»

20:30

¡El equipo titular del Inter!

20:24

¡El once inicial de los de Simeone confirmado!

Johnny Cardoso novedad en el centro del campo.

20:22

El Inter llega con pleno de victorias

12 puntos de 12 posibles. De todas formas, el conjunto italiano lleva 21 AÑOS sin ganar a un equipo español fuera de casa.

20:20

El equipo rojiblanco llega con 6 puntos de 12 posibles en los primeros cuatro enfrentamientos de Champions

20:19

¡Buenas tardes y bienvenidos al Atlético de Madrid vs Inter de Milán!

