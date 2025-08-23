Atlético de Madrid - Elche: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

El Atlético de Madrid y el Elche disputan este sábado, 23 de agosto, su segundo partido del campeonato nacional de Liga, que ambos equipos comenzaron sin conocer la victoria que buscan esta tarde en el estadio Metropolitano.

El equipo de Simeone llega a la primera cita ante su afición después de comenzar la Liga con una derrota en la visita al Espanyol, un partido en el que los rojiblancos se adelantaron en el primer tiempo para terminar perdiendo en la segunda mitad.

Los aficionados colchoneros podrán ver en acción este sábado a la mayoría de los siete fichajes realizados por la entidad colchonera a lo largo del verano. Incorporaciones que habían desatado la ilusión que se enfrió tras la derrota sufrida en Cornellà, donde la primera buena parte del equipo de Simeone se diluyó con los cambios realizados tras el descanso.

El Elche, que la pasada temporada lograba el ascenso a Primera división, continúa bajo la batuta de Eder Sarabia. En el partido de su estreno en su vuelta a la élite, los ilicitanos arañaban un empate en el Martínez Valero frente al Betis (1-1), igualada conseguida gracias a un tanto del exrojiblanco Germán Valera en los últimos minutos después de que los andaluces se hubieran adelantado en el primer acto.

A pesar de que muchos aficionados continúan disfrutando de sus vacaciones es previsible que el estadio Metropolitano registre este sábado una entrada que rozará el lleno.

Horario del Atlético de Madrid - Elche

Dónde ver el Atlético de Madrid - Elche

El encuentro de Liga entre el Atlético y el Elche podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal DAZN. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 2 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.