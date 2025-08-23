Suscribete a
ABC Premium
Atlético
Atlético
0
0
Elche
Elche

LaLiga EA Sports. Jornada 2 Sábado 23/08 19:30h. Árbitro César Soto Grado. Estadio Wanda Metropolitano. Canal Ninguna

Fútbol / Liga

Atlético de Madrid - Elche, estadísticas del partido de Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Atlético de Madrid - Elche, de la jornada 2

Atlético de Madrid - Elche, estadísticas del partido de Liga
Atlético

ATM

Entrenador:
Diego Simeone4-4-2
  1. Oblak
    Portero    13
  2. M. Llorente
    Defensa    14
  3. Le Normand
    Defensa    24
  4. Dávid Hancko
    Defensa    17
  5. Matteo Ruggeri
    Defensa    3
  6. Giuliano Simeone
    Centrocampista    20
  7. Johnny Cardoso
    Centrocampista    5
  8. P. Barrios
    Centrocampista    8
  9. Thiago Almada
    Centrocampista    11
  10. Sörloth
    Delantero    9
  11. Julián Alvarez
    Delantero    19
13
1424173
205811
919
1
1822615
3014811
1020
Elche

ELC

Entrenador:
Eder Sarabia4-4-2
  1. 1Matías Dituro
    Portero
  2. 18John Donald
    Defensa
  3. 22David Affengruber
    Defensa
  4. 6Pedro Bigas
    Defensa
  5. 15Álvaro Núñez
    Defensa
  6. 30Rodrigo Mendoza
    Centrocampista
  7. 14Aleix Febas
    Centrocampista
  8. 8Marc Aguado
    Centrocampista
  9. 11Germán Valera
    Centrocampista
  10. 10Rafa Mir
    Delantero
  11. 20A. Rodríguez
    Delantero
Estadísticas
0%AtléticoATM
0%ELCElche
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app