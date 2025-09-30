Dónde ver online y en televisión al Atlético de Madrid hoy en Champions y a qué hora juega el partido contra el Eintracht de Fráncfort

El Atlético de Madrid recibe hoy, 30 de septiembre, en el Riyadh Air Metropolitano al Eintracht de Frankfurt en el primer partido que disputa como local en la fase inicial de la Liga de Campeones. Es el tercer encuentro en siete días que los rojiblancos juegan ante sus aficionados. Y lo hacen con la moral por las nubes tras las dos remontadas ligueras frente a Rayo (3-2) y Real Madrid (5-2).

Los de Simeone quieren seguir con la racha para sumar los primeros tres puntos en una competición europea donde se estrenaron dando una buena imagen en Liverpool, pero cayendo derrotados por la mínima (3-2)

Por su parte, el conjunto alemán ha comenzado el curso 2025-26 de forma un tanto irregular. Ocupa la cuarta plaza en la Bundesliga y viene de golear a domicilio al Borussia Mönchengladbach (4-6), pero en la jornada anterior había caído en su campo frente al Unión Berlín (3-4).

Eso sí, el equipo que dirige Dino Toppmöller abrió la Liga de Campeones con un contundente resultado ante el Galatasaray turco (5-1). El turco Uzun, el japonés Doan y el alemán Burkardt son tres de los más peligrosos jugadores del Eintracht.

A qué hora empieza Atlético de Madrid contra el Eintracht hoy

El primer partido de la Champions 2025/26 en el Riyadh Air Metropolitano entre Atlético y Eintracht se juega hoy martes 30 de septiembre a las 21:00 horas.

Dónde ver el Atlético de Madrid contra el Eintracht en televisión y online

El Atlético de Madrid - Eintracht podrá verse en directo por televisión a través del canal Liga de Campeones de Movistar Plus. En cualquier caso, ABC ofrecerá una cobertura minuto a minuto en su portal web, así como la mejor crónica a leer al término del partido.