El Atlético no logra repetir milagro en La Catedral y cae a nueve puntos del liderato

El Athletic de Bilbao domina a los de Simeone y se lleva una victoria merecida en San Mamés

Berenguer celebra el gol que ha dado la victoria al Athletic de Bilbao frente a los de Simeone en San Mamés
Berenguer celebra el gol que ha dado la victoria al Athletic de Bilbao frente a los de Simeone en San Mamés reuters
Gerard Bono

Bilbao

El Atleti llegó con un «cabreo» este sábado a San Mamés al que no logró dar la vuelta después de los noventa minutos. Un buen Athletic de Bilbao, espoleado por más de 48.000 gargantas, dominó a los de Simeone, que igualaron en intensidad al ... conjunto de Ernesto Valverde, pero que solo apretaron el acelerador a última hora con el 1-0. Ya era tarde y vuelven a la capital con una derrota que les deja en cuarta posición, por detrás de un Villarreal que no para de ganar y tiene un partido menos, y a ocho puntos del Barça que encabeza La Liga.

