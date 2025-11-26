Un vacío todoterreno en el Atlético

Es día de partido grande en el Metropolitano. El Atlético de Madrid recibe al Inter de Milán, vigente subcampeón de la Liga de Campeones, en un partido clave para que los rojiblancos se mantengan en la pelea por entrar en el top 8 y ... evitar el play-off previo a los octavos. Es el conjunto italiano el tercer equipo de primer nivel al que se mide, y el primero con el calor de su parroquia, después de las derrotas ante Liverpool y Arsenal y antes de un desenlace de la fase liga más amable ante PSV, Galatasaray y Bodo/Glimt. Para la ardua prueba que supone recibir la visita del campeón italiano, Simeone no podrá contar con su incansable todoterreno, Marcos Llorente.

El madrileño fue sustituido a los 14 minutos en el Coliseum el pasado domingo y el lunes la entidad rojiblanca confirmó que sufría una lesión muscular en el muslo. Aunque el club no confirmó el tiempo de baja y se limitó a informar que «realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición», su presencia está descartada para medirse hoy al Inter y el sábado al Oviedo, además de muy comprometida para la visita al Camp Nou del próximo martes 2 de diciembre.

Una circunstancia desconocida desde hacía tiempo para el Atlético, que tenía en Llorente el hombre que lo jugaba absolutamente todo. Hasta el encuentro europeo ante el Union Saint-Gilloise del pasado 4 de noviembre en el que comenzó desde el banquillo, había encadenado 32 partidos jugando los 90 minutos. Desde comienzos de marzo, y a excepción de la pretemporada, ocho meses sin más descanso que las semanas entre la pasada campaña y la actual.

Además, el respiro del que gozaba con la llegada de los parones internacionales llegó a su fin en octubre con su regreso a la selección española. Solo disputó quince minutos en su retorno a una convocatoria, pero su participación ascendió hasta los 135 –media parte ante Georgia y el encuentro completo frente a Turquía– en los recientes compromisos de los de Luis de la Fuente. Unos días después, Llorente volvía a caer lesionado tras más de un año sin dolencias, precisamente desde una lesión muscular en el muslo que le hizo perderse ocho partidos entre octubre y noviembre de la temporada pasada.

Una sensible baja para Simeone, el jugador de campo con más minutos disputados en la presenta campaña, que le genera un importante agujero en la banda derecha. Nahuel Molina, que ayer acompañó al técnico argentino en su comparecencia ante los medios previa al partido de esta noche, es el nombre llamado a dar un paso adelante ante la ausencia del madrileño. Sin Llorente y con las incógnitas de Giuliano y Oblak, que se perdieron la visita a Getafe, recibe el Atlético a un Inter herido después de caer en el Derbi della Madonnina ante el Milan que cuenta sus partidos en Champions por victorias. El reencuentro entre los italianos, finalistas en dos de las últimas tres Copas de Europa, y los rojiblancos, los únicos que han conseguido eliminarles en ese lapso de tiempo. Sin su todoterreno, pero un partidazo en el Metropolitano.