FÚTBOL / LIGA DE CAMPEONES

Un vacío todoterreno en el Atlético

Los rojiblancos se miden al Inter sin Llorente, lesionado tras descansar 88 minutos en 9 meses y encadenar 32 encuentros completos consecutivos

Gianluca Pagliuca: «Simeone ya dirigía de jugador»

Llorente, lesionado en el Getafe-Atlético el pasado domingo
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Es día de partido grande en el Metropolitano. El Atlético de Madrid recibe al Inter de Milán, vigente subcampeón de la Liga de Campeones, en un partido clave para que los rojiblancos se mantengan en la pelea por entrar en el top 8 y ... evitar el play-off previo a los octavos. Es el conjunto italiano el tercer equipo de primer nivel al que se mide, y el primero con el calor de su parroquia, después de las derrotas ante Liverpool y Arsenal y antes de un desenlace de la fase liga más amable ante PSV, Galatasaray y Bodo/Glimt. Para la ardua prueba que supone recibir la visita del campeón italiano, Simeone no podrá contar con su incansable todoterreno, Marcos Llorente.

