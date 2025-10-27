El Atlético se desquita a domicilio en La Cartuja

Siete partidos después, llega la primera victoria a domicilio de la temporada del Atlético de Madrid. Lo hace con un ejercicio de efectividad y resistencia ante el Betis para romper el empate clasificatorio con el que llegaban y hacerse con la cuarta posición. Dos ... golazos en la primera mitad, uno tempranero de Giuliano y otro postrero de Baena, construyen la ventaja rojiblanca. En la segunda, los de Simeone se olvidan de atacar y se centran en una exitosa defensa que repele una y otra vez los intentos de un impetuoso pero desacertado conjunto verdiblanco. Un año después de la dura derrota en el Villamarín que precedió la mayor racha de victorias en la historia del club colchonero, sale de Sevilla con el tan necesitado primer triunfo como visitante del curso.

Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Giuliano (Nahuel Molina, m.82), Koke (Almada, m.82), Barrios (Gallagher, m.55), Nico González; Baena (Griezmann, m.60) y Julián Álvarez (Sorloth, m.60). Goles: 0-1, m.3: Giuliano. 0-2, m.45+1: Baena.

0-1, m.3: Giuliano. 0-2, m.45+1: Baena. Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó a Lo Celso y Amrabat en el Betis y a Nico González por el Atlético.

No falla el Atlético a su cita con el marcador y, como en todas las jornadas anteriores, es el primer equipo en golpear. En La Cartuja, en un partido de enorme ritmo desde el inicio, lo hace a los tres minutos gracias a un golazo de Giuliano. El argentino, después de disponer un gran centro al que no llega Julián Álvarez por centímetros, convierte un despeje rebotado hacia la frontal del área en un excelente zurdazo que adelanta a los de Simeone, cuyo único retoque en el once respecto a Londres es la entrada de Baena por Sorloth.

La presencia del almeriense brinda dos nuevas piernas de enorme calidad a la medular rojiblanca, que consigue salvar sin apuros y con criterio la adelantada presión del Betis, lo que genera situaciones de peligro como el potente disparo abajo de Nico González, asistido por Baena, que saca Pau López con una gran parada. En el repliegue, consigue el conjunto madrileño limitar la creatividad verdiblanca con las líneas muy juntas y constantes ayudas.

No discute el Atlético la mayor posesión de los de Pellegrini, inofensiva al inicio, pero estos crecen en confianza con el paso de los minutos hasta el punto de encerrar a los rojiblancos y amenazar a Oblak, que responde de maravilla a un peligroso disparo de Abde. Estando a tanto metros de la portería rival cuando recupera el balón, es la potencia y la fe de Giuliano la mejor arma del conjunto colchonero. En una de sus arrancadas, logra el argentino zafarse de los defensores béticos y cederle una gran ocasión a Julián, pero su compatriota no atina en el remate.

Empujado por su animosa parroquia, se vuelca con todo el Betis en busca del empate antes del descanso, pero el tanto que llega es el segundo golazo del Atlético. Agoniza la primera parte y, mientras los verdiblancos reclaman penalti de Le Normand sobre Natan, salen los de Simeone a toda velocidad. Un contraataque que termina en las botas de Baena, quien recoge un centro pasado de Julián, recorta hacia dentro y aloja su misil en la escuadra.

Mantiene su plan el Atlético tras el paso por vestuarios, pero su menor capacidad para aguantar la posesión cuando esta llega a sus botas y la necesidad de un intenso Betis inclinan el campo hacia la portería de Oblak. Un esloveno que respira aliviado cuando ve cómo el violento disparo de Abde en una lejana falta directa se estrella contra el larguero. Minutos después de gastar un obligado cambio por las molestias musculares de Barrios, trata de refrescar Simeone a los suyos con la entrada de Griezmann y Sorloth por Baena y Julián.

No disminuye el ímpetu bético, que se centra en intentarlo una y otra vez ante la mínima amenaza colchonera, pero se encuentra en casi todas las ocasiones con un sólido muro de camisetas azules. Se escapan Abde y Lo Celso de las acertadas vigilancias del Atlético, pero ambos conectan dos pobres disparos que repele sin apuros Oblak.

Pasan los minutos y las opciones del Betis se escapan junto con sus energías. El conjunto rojiblanco, que se salva de un susto final con una expulsión perdonada a Nico González, sale triunfante de La Cartuja sin grandes alardes pero con lo más importante, los tres puntos por primera vez lejos del Metropolitano.