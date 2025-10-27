Suscribete a
ABC Premium

Betis 0 - Atlético 2

El Atlético se desquita a domicilio en La Cartuja

LIGA | JORNADA 10

Los rojiblancos logran ante el Betis su primer triunfo como visitantes de la temporada gracias a dos golazos de Giuliano y Baena y una sólida labor defensiva

Clasificación y resultados de la Liga

Baena remata a la escuadra en el segundo gol del Atlético ante el Betis
Baena remata a la escuadra en el segundo gol del Atlético ante el Betis AFP
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Siete partidos después, llega la primera victoria a domicilio de la temporada del Atlético de Madrid. Lo hace con un ejercicio de efectividad y resistencia ante el Betis para romper el empate clasificatorio con el que llegaban y hacerse con la cuarta posición. Dos ... golazos en la primera mitad, uno tempranero de Giuliano y otro postrero de Baena, construyen la ventaja rojiblanca. En la segunda, los de Simeone se olvidan de atacar y se centran en una exitosa defensa que repele una y otra vez los intentos de un impetuoso pero desacertado conjunto verdiblanco. Un año después de la dura derrota en el Villamarín que precedió la mayor racha de victorias en la historia del club colchonero, sale de Sevilla con el tan necesitado primer triunfo como visitante del curso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app