Un Atlético sin propósito se deja anular por el Alavés

La parroquia del Atlético de Madrid descuenta una jornada más para poner fin al sinsabor en el que se ha convertido el tramo final de Liga para los de Simeone. El conjunto rojiblanco se deja anular en su visita al Alavés y empata sin ... goles tras una primera parte sin nada que llevarse a la boca y una segunda en la que ambos equipos se animaron, pero las paradas de Oblak y Sivera impidieron que se moviera el marcador. Los babazorros, por su parte, suman un valioso punto en la agónica pelea por la permanencia.

Alavés 0-0 Atlético de Madrid Liga | Jornada 34 Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés, Mouriño, Manu Sánchez; Blanco, Guevara (Jordán, min.72); Carlos Vicente, Guridi (Protesoni, min.72), Aleñá (Conechny, min.90); y Kike García.

At. Madrid: Oblak; Llorente, Lenglet, Le Normand, Galán; Giuliano (Lino, min.60), De Paul (Koke, min.67), Barrios (Correa, min.72), Gallagher (Molina, min.72); Griezmann (Sorloth, min.59) y Julián Álvarez.

Árbitro: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó a Guevara (min.28), a Mouriño (min.56) y a Blanco (min.63) por parte del Deportivo Alavés y a Azpilicueta (min.41) y a Julián Álvarez (min.42) por parte del Atlético de Madrid.

Las 14 horas se plantea un horario ideal para muchas actividades. El fútbol no parece ser una de ellas, como se encargan de demostrar Alavés y Atlético. El conjunto babazorro, intenso de inicio por lo mucho que se juega, logra aplicar su plan para lograr un partido en el que pasen pocas cosas. Mientras que para los rojiblancos, sin mucho afán por emplearse a fondo en Mendizorroza, pasan los minutos sin pena ni gloria. El regreso de Griezmann al once poco o nada aporta a sus horizontales y monótonas posesiones. Los gestos y la desesperación de De Paul, tan errático como sus compañeros, ante el pobre resultado de cada jugada son un buen reflejo de la incomodidad atlética.

Sobrepasada la media hora de una primera parte para el olvido, llega el primer y único disparo, un cabezazo de Kike García que se marcha muy desviado. El partido se detiene por un desmayo en la grada que no va a mayores y, tras la reanudación, trata el Atlético de asentarse en campo rival, pero se muestra incapaz de superar las líneas de un bien pertrechado Alavés. La roja directa vista por Julián Álvarez invita a pensar en un cambio de guion, pero ni por esas. Martínez Munuera revisa la acción del argentino sobre la rodilla de Garcés, rectifica su decisión y rebaja el castigo a una amarilla.

No es mal negocio para los vitorianos sumar un punto ante uno de los puntales de la Liga, pero lo visto en la primera mitad les anima a perseguir los tres puntos tras el entretiempo. Primero es Kike García quien no aprovecha el buen robo de Blanco sobre Barrios, después Guridi se encuentra liberado ante un gran balón de Carlos Vicente, pero su remate no encuentra portería. Gallagher responde con un disparo lejano para registrar el primer tiro en la estadística atlética.

Simeone busca la reacción de los suyos con la entrada de Lino y Sorloth, en lugar de los desaparecidos Griezmann y Giuliano, ovacionado el argentino en su regreso a Vitoria. La energía del brasileño por la izquierda revitaliza a los rojiblancos, que logran por fin visitar a Sivera con cierta asiduidad, gracias a lo que se abre el partido y llegan las tan ansiadas ocasiones. Incluso aparecen los porteros, inéditos hasta entonces. Una buena mano de Oblak impide el tanto de Kike García, más listo que toda la zaga colchonera, y el vuelo de Sivera hace lo propio para evitar que Lenglet, asistido por el recién ingresado Correa, estrene el marcador.

El incansable ariete conquense vuelve a probar los reflejos del esloveno, en perfecto estado a pesar de los muchos minutos de inactividad durante la tarde. Julián busca que sea Sorloth quien pruebe los de Sivera con un centro maravilloso, pero el noruego no acierta a rematar el envío del argentino. El intercambio de golpes de la segunda mitad hace olvidar el pobre espectáculo ofrecido en la primera, pero el acierto de los guardametas impide que se mueva el marcador. Reparto de puntos valioso para el Alavés, insuficiente para un Atlético que ansía el final de la Liga cuanto antes para que se acaben los viajes lejos del Metropolitano, en los que suma una victoria en sus últimas cinco salidas.