El ansiado regreso de la calma de Koke

El Atlético de Madrid sumó el pasado miércoles su octava derrota de la temporada, de las cuales la mitad llegaron en los últimos treinta días. Una pésima racha que llegó este domingo a su fin en Sevilla y que prácticamente coincidió con la ausencia ... de Koke, lesionado muscularmente de la pierna derecha tras la victoria ante el Celta el pasado febrero.

A pesar de verse superado en la pelea por la titularidad durante buena parte de la temporada por Barrios y De Paul, la alternativa del capitán rojiblanco ofrecía orden y sentido al juego de los de Simeone, algo que han echado de menos durante el fatídico mes de marzo. Los nueve partidos sin Koke se saldaron con tres victorias, una de ellas infructuosa en la vuelta europea ante el Madrid, dos empates y cuatro derrotas, además de la dura despedida de la Champions y la Copa (y casi la Liga).

El técnico argentino agradeció el «juego asociativo y la calma» que brindó la entrada del capitán en el regreso del Atlético a la senda de la victoria, mientras Koke dejó atrás días «muy jodido por no poder ayudar al equipo dentro del campo y sufriendo, porque cuando no salen las cosas como uno quiere pues se sufre más». «Ahora estoy dentro del equipo, he podido ayudar y hemos podido ganar», sentenció con satisfacción.

Además, el técnico rojiblanco fue preguntado por los pinchazos de Barça y Madrid para ver el liderato a siete puntos. «Tenemos que pensar en nosotros, mejorar con la cantidad de futbolistas muy buenos que el club se permitió traer. Va a costar, nos la vamos a pegar alguna vez, pero vamos a seguir insistiendo», comentó.

«Esto es sano para los jugadores. Hoy recuperamos a Riquelme, Lemar nos dio un espacio donde juega bien. Tengo un grupo que trabaja esperando su momento», terminó, sin querer opinar sobre el ambiente caldeado en Nervión y las protestas contra la directiva.