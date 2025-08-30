Alavés - Atlético de Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de LaLiga hoy

Horario y dónde ver el Alavés - Atlético de Madrid de Liga de hoy, sábado 30 de agosto

El Atlético de Madrid afronta este sábado en Mendizorroza su partido de Liga ante el Alavés correspondiente a la tercera jornada del campeonato, un encuentro al que los de Simeone llegan con 'urgencias' después de no haber sido capaces de ganar en sus dos primeros compromisos.

El inicio de la Liga 2025-26 está siendo complicado para el Atlético de Madrid, que ha realizado siete fichajes a lo largo del verano. Simeone no ha dado con la tecla para acoplar las nuevas piezas y los rojiblancos suman un solo punto en dos jornadas, el conseguido el pasado sábado en el Metropolitano ante el Elche después de la derrota en el estreno del campeonato en el campo del Espanyol.

El equipo de Simeone llega a Mendizorroza con la 'obligación' de ganar para no distanciarse aún más de la cabeza de la Liga antes del parón de selecciones. No sumar los tres puntos puede dejar al Atlético muy tocado, por lo que la victoria es el único resultado que le vale a los colchoneros, que se han gastado más de 200 millones en fichajes.

El Alavés, por su parte, afronta el duelo ante el Atlético después de caer derrotado la pasada jornada en el campo del Betis, aunque los vitorianos llegan a la cita con más puntos que su rival porque vencieron en el estreno de Liga ante Levante (2-1).

A qué hora es el Alavés - Atlético de Madrid

El encuentro entre Espanyol - Atlético de Madrid, partido que se disputa este sábado en Mendizorroza y correspondiente a la jornada 3 de la Liga, está programado para las 17.00 horas. Un partido en el que el estadio del conjunto vitoriano presentará una magnífica entrada.

Dónde ver el Alavés - Atlético de Madrid hoy en televisión y online

El choque entre Alavés - Atlético de Madrid podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar Liga. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 3 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.