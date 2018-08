Supercopa de Europa | Real Madrid-Atlético Simeone: «No me siento menos que nadie» El entrenador del Atlético de Madrid deja de lado el papel de víctima presupuestaría y cree en el triunfo de los suyos

El nuevo proyecto de Simeone, el más ambicioso de todos los que ha dirigido desde que aterrizara en la capital de España en 2011, arranca mañana aquí en Tallín, la joya medieval del norte de Europa. Lo hace con un derbi que él mismo cambió, acabando con la racha interminable del Madrid, pero solo a título nacional. Cuando el objetivo apunta a Europa, los blancos siguen siendo kryptonita para el Atlético: «No mido este partido desde el lado de malinterpretar los presupuestos. Me guío de la ilusión y no me siento menos que nadie. Más allá de las condiciones, lo importante en la final es la emoción y la ilusión y ahí es donde se puede resolver el partido», explicó el técnico argentino.

Con la llegada de Lopetegui y el adiós de Cristiano, Simeone ve algunos cambios en el equipo blanco: «Hay una presión importante de la pérdida de pelota y de posicionarse rápida en campo rival. Son características que Lopetegui ya tenía en la selección española».

El técnico sabe que la plantilla de este curso tiene un nivel muy elevado, pero su discurso no cambia y el partido a partido seguirá siendo su vademécum: «Necesitamos mejorar lo que hicimos la temporada pasada. La expectativa es alta y nos van a exigir en consecuencia del plantel que estamos formando. Tenemos que trabajar de la mejor manera con los nuevos para generar el grupo, teniendo en cuenta la salida de gente importante como Gabi y Torres. Las expectativas son buenas pero nos guiamos del día a día y del partido a partido».

En cuanto al estilo, Simeone no quiso valorar si el suyo es más vistoso o acertado que otros, como el del Madrid, pero dejó un mensaje para los que no congenian con su manera de entender el fútbol: «Este deporte es maravilloso porque nadie tiene la verdad y se puede ganar de mil maneras. Francia ha ganado con características parecidas al Atlético. La realidad es que los jugadores quieren venir al Atlético y los jóvenes no se quieren ir del Atlético, y esto vienen acompañando al crecimiento del club y del equipo. A los futbolistas lo que les interesa es ganar y por eso se acercan a esta proyecto que buscaremos mejorar».