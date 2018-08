Supercopa de Europa Griezmann calienta las redes El delantero galo del Atlético celebró en Instagram el título continental contra el Real Madrid con una peculiar imagen

Antoine Griezmann no tuvo en la Supercopa de Europa un papel demasiado destacado. De hecho el Cholo Simeone prescindió de él en una fase temprana del decisivo partido entre los vecinos madrileños. Sin embargo, el delantero francés se tomó su relevo con espíritu de equipo y celebró el título ante los eternos rivales blancos como el que más.

Tanto que sus celebraciones están dando la vuelta al mundo. Las redes han hecho viral su imagen sentado en el vestuario junto al trofeo mientras degusta una cerveza y un bocadillo, y aún más un dibujo que el propio futbolista compartió en su cuenta de Instagram. En él puede verse al delantero coronado por nada menos que Sergio Ramos, capitán del Real Madrid.

Al término del partido contra el Real Madrid, Griezmann se mostró muy satisfecho por su decisión de no cambiar el Atlético de Madruid por el Fútbol Club Barcelona.

«Me quedé porque había un buen proyecto. Tengo confianza en este club y en Simeone. Hoy he visto que no me he equivocado. Ahora nos queda mucho todavía y hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo»", explicó en declaraciones a Movistar Plus.

«Hicimos mucho trabajo, mucho esfuerzo, los que entraron hicieron la diferencia y hay que seguir así, porque somos un gran grupo», añadió el futbolista, que admitió que se sintió «un poco ahogado» durante el encuentro desde el punto de vista físico, porque era su «segundo partido» de este verano.

Futre y «el equipo que manda en Europa»

Griezmann no fue el único que empleó sus perfiles en las redes sociales para «picar» al eterno rival tras la contundente victoria en Tallin. También Paulo Futre, histórico jugador rojiblanco, utilizó las redes para celebrar el triunfo del Atlético de Madrid y, de paso, lanzar un dardo a los vecinos blancos.