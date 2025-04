Simeone: «No hay excusas, cuando se pone un horario hay que jugar y ganar»

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone , opinó respecto a las quejas de algunos clubes sobre los horarios de los partidos en esta resolución liguera con duelos cada tres días que «no hay excusas» porque «cuando te ponen un horario hay que jugar y hay que ganar».

«Cuando me han preguntado por este tipo de situaciones siempre hemos hablado que en esto no hay excusas, cuando te ponen un horario hay que jugar y hay que ganar . Todo lo demás, es mi criterio, siendo respetuoso con los demás, no influye mucho», opinó el preparador del Atlético al ser preguntado sobre las discrepancias que algunos clubes han manifestado sobre los fechas y horarios de sus partidos respecto a las de los rivales.

El entrenador del Atlético, que jugará mañana sábado ante el Alavés a las 22.00 horas en el Wanda Metropolitano, opinó que su equipo tiene que centrarse «en lo que toca» que es «resolver cada partido a la hora que sea, en el lugar donde sea y con los parones que haya durante el partido».

El conjunto rojiblanco es uno de los que mejor ha transitado este reinicio de LaLiga Santander tras la pandemia de coronavirus, ya que ha sumado diez puntos de doce posibles y acumula tres victorias consecutivas, aunque las dos últimas han sido por la mínima (1-0 ante el Valladolid y 0-1 ante el Levante), y el sábado se medirán a un rival que en la primera vuelta les igualó un 0-1 marcado por Álvaro Morata con un gol de Lucas Pérez para el 1-1 final.

«Nos ha pasado no solo ante el Alavés, muchas veces de no cerrar partidos y encontrarnos con empates que nos han sacado mucha cantidad de puntos », admitió Simeone, que consideró que, de los últimos partidos, en la victoria contra el Valladolid sí tuvieron «más tranquilidad y calma» para cerrar el duelo.

El técnico argentino apeló, como suele hacer habitualmente, a la «contundencia» ofensiva como clave que da margen «para jugar de diferente manera los finales de los partidos».

«El 1-0 siempre es corto, siempre es difícil de sostener y el intento y la búsqueda está. Hay días que hay contundencia y días que no la hay . Evidentemente tienes que entender lo que está pasando y tratar de sacar el partido adelante con el 1-0», añadió.

Contra el conjunto vitoriano que dirige Asier Garitano, Simeone espera «un partido duro» de un equipo que «trabaja bien la parte defensiva» y al que ve similar en algunos conceptos al Atlético.

«Es bastante similar a muchos pasajes de presión que hacemos nosotros también, y obviamente tenemos que llevar el partido donde más cómodos nos podamos sentir para hacerles daño», agregó.

Aunque el Alavés venga de perder tres de los últimos cuatro duelos (cayó ante el Espanyol por 2-0, el Celta por 6-0 y el Osasuna por 0-1), Simeone recordó que está «cerca de su objetivo que es la salvación» y que en dos de esas derrotas vivió expulsiones de sus futbolistas: el portero Fernando Pacheco ante el Espanyol y el lateral Martín Aguirregabiria frente al Celta.

«No es simple competir con uno menos, y menos después de tanto tiempo sin jugar, y el partido que ganó fue a la Real Sociedad (2-0), un equipo importante, fuerte, cuando arrancaba esta serie de partidos y veremos mañana cómo le vamos a encontrar. La parte defensiva tiene un trabajo importante y la velocidad de sus dos delanteros (Lucas Pérez y Joselu Mato) es clave», analizó Simeone.

En la recta final de las últimas siete jornadas, el preparador rojiblanco admitió que cuidar el aspecto físico y mental de los jugadores «no es fácil» , ya que los futbolistas están acostumbrados a jugar «bajo la presión que genera el ambiente», que hoy no tienen por la falta de público, y consideró que los conjuntos que sean capaces de mantener la competitividad crecerán en este último tramo.

«No tengo ninguna duda de que aquellos equipos que logren pensar en el juego y en el equipo lograrán emocionalmente mantenerse competitivos hasta el final. Son siete partidos, queda muchísimo y nos tenemos que centrar en lo que pasará mañana », agregó.

Confianza en Lemar

El entrenador del Atlético está utilizando a prácticamente todos los jugadores de la plantilla, aprovechando la circunstancia de los cinco cambios permitidos. Entre ellos el francés Thomas Lemar no acaba de ofrecer su mejor versión, un jugador por el que Simeone asegura que han «apostado» y «siguen intentando».

«Con Lemar hemos apostado y seguimos intentando buscar que pueda expresar en el campo todo lo que nos ilusionamos en las características que le vemos en el entrenamiento », explicó el técnico rojiblanco sobre el centrocampista francés.

«Condiciones las tiene, la confianza la hemos demostrado no con palabras sino con hechos, porque ha jugado partidos muy importantes, y ahora dependerá de lo que él logre reivindicarse en su mente, en su fuerza interior y saber que depende solo de él , porque la confianza en sus características ya hemos demostrado que se la hemos dado», finalizó Diego Simeone.