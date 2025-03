Simeone: «Hay mucha desatención y lo pagamos con derrotas que no merecemos»

El Atlético de Madrid sucumbió ante un buen Granada, que sigue la estela del gran momento de Jorge Molina , y sumó su cuarta derrota en Liga. Sin duda, los del Cholo viven su peor momento desde que sus caminos se juntaran una década atrás. Mientras el Atlético se desangra, el ambiente en el vestuario, como no podría ser de otra manera, es nefasto. Nada más acabar el encuentro, el capitán Koke dio la cara en los micrófonos de Movistar. En caliente, y con el rostro comprimido, apeló a la mala fortuna: «Nos chutan y nos meten goles por la escuadra» , en relación al gran gol de Darwin Machís, el tanto con el que el Granada empató el choque en su feudo. Poco después, llegó el momento de criticar al árbitro en relación al gol anulado a Joao Félix por falta sobre Luis Suárez. «El día del Sevilla nos marcan un gol como el de Joao Félix hoy y los árbitros lo dan por bueno. Hoy no» , declaró el capitán. En última instancia, el mediocampista dejó un mensaje de optimismo a su afición: «Van a llegar las victorias seguro, porque el equipo lo está intentando».

Poco después, pasó un taciturno Diego Simeone por la sala de prensa del Nuevo Los Cármenes. Como su capitán, desde el inicio de su comparencia el argentino recurrió a la fortuna: «En estos momentos no estamos encontrándonos con las victorias que en algún momento merecimos . Es fútbol. Pero a los jugadores no les puedo decir absolutamente nada, pusieron un montón de cosas buenas otra vez. Hubo situaciones de gol, hasta ese segundo gol de Joao que pudo ser legal o no, más allá del entender del árbitro, para ponernos en ventaja en el segundo tiempo. No creo que haya habido más de dos o tres tiros del Granada nuevamente. Está claro que hay desatención, mucha, y eso tristemente nos hace pagar con derrotas partidos que no lo merecemos».

Preguntado por su mal momento en el banquillo rojiblanco, el peor desde que es entrenador del Atlético, el Cholo fue tajante: «Es cuestión de que no nos encontramos con las victorias que en algunos partidos pudimos haber merecido. Es fútbol, algunas veces ganamos partidos que no merecimos y ahora nos está pasando lo contrario. Hay que limpiar la mente , rápidamente, estar tranquilos, trabajar, corregir situaciones, esperar a que se recuperen los centrales que nos están faltando y con mucha necesidad… Y partir de ahí con tranquilidad, despacio, rearmar esto que tiene muchas cosas buenas. No tengo ninguna duda de que el equipo tiene cosas buenas. Con tranquilidad y equilibrio saldremos adelante». En cuanto a los méritos del Granada, un club que sumó su segunda victoria consecutiva en Liga y que se asienta en la zona media de la clasificación, Simeone reconoció la victoria de los de Moreno: «El primer es un golazo, a media distancia. Luego aprovechó una desatención nuestra en un contragolpe para ganar un partido que siempre cuando uno hace dos goles y el otro uno, es merecedor de ganar el partido . Absolutamente».

El Granada, al alza

Darwin Machís , que igualó el tanto inicial de Joao Félix con un golazo desde fuera del área, también analizó el encuentro tras el pitido final. En contra de lo que señaló Koke y el Cholo Simeone, el venezolano declaró: « No he visto al Atlético superior , fue un partido muy parejo. Estos encuentros, con grandes rivales, se deciden por detalles. ¿El gol? Normalmente tengo ese tiro y me salió muy bien, fue un golazo. Muy contento de poder aportar mi granito de arena».

El otro gran protagonista del cuadro granadino fue Jorge Molina, pichichi del equipo con siete tantos y autor del gol de la victoria de ayer. « Jorge Molina es un goleador nato . Estamos muy contentos de tenerle y esperemos que siga marcando muchos goles para nosotros», concluyó Machís. Con este triunfo, el Granada acaba el año en duodécima posición a siete puntos de los puestos de descenso, una zona que ocupó en las primeras semanas del campeonato. Tras una nueva semana tensa en la sala de prensa de Los Cármenes, Robert Moreno respira .