Atlético - Alavés Simeone, en el centro de la diana «El que debe mejorar soy yo, desde ahora la responsabilidad es mía», dice el técnico de un Atlético que recibe muy presionado al Alavés

Los jugadores del Atlético de Madrid han ‘reseteado’, como les pidió su técnico minutos después de la eliminación europea, para afrontar este domingo la primera de las once finales que tienen por delante para intentar conquistar el título de Liga. La mala racha de resultados encadenados por los rojiblancos ha desatado las dudas sobre un objetivo que parecía mucho más cercano hace tan solo unas jornadas y Diego Simeone dio ayer un paso al frente para intentar rebajar la presión de la plantilla antes de recibir al Alavés, un partido vital para recobrar el ánimo antes del parón de selecciones. El entrenador quiso ponerse en el centro de la diana al asegurar que la responsabilidad de lo que suceda de aquí a final de temporada recaerá sobre él.

El Atlético ha visto reducido el confortable colchón que tenía sobre el Barcelona, que llega a esta jornada a cuatro puntos de los rojiblancos, y el Real Madrid, a tres tras el triunfo de ayer en Balaídos. A pesar de que los resultados no llegan, Simeone rompió una lanza por la plantilla al asegurar que «el equipo está dando absolutamente todo tanto en la parte física como de intención, de búsqueda, de querer hacer...». «Un diez, van detrás de todas las ideas que les proponemos», prosiguió. Con su mensaje, quiso situarse ante el espejo. «El que me tengo que exigir soy yo; la responsabilidad a partir de ahora es mía. Seguramente el que tendrá que crecer para que ellos puedan terminar de responder como vienen haciendo desde el inicio soy yo. El primer paso importante de aquí hacia adelante es crecer yo primero», añadió el argentino en rueda de prensa.

La gran imagen del primer tramo del campeonato, con unos impresionantes 50 puntos al final de la primera vuelta -los mismos que le valieron para coronarse campeón en 2014-, se ha ido diluyendo conforme se ha acercado la resolución del curso, y ya no puede permitirse más errores en las once jornadas aún por delante. «Es normal que pasen este tipo de situaciones porque estamos en un campeonato importante, con equipos que compiten muy bien. Quedan once encuentros, un montón, y habrá que ir partido a partido más que nunca, buscando en cada uno de ellos la mejor solución», afirmó al ser preguntado por la pérdida de la holgada ventaja con la que contaba el Atlético hace unas semanas.

Contra el Alavés, rival que se presenta en el Metropolitano en puestos de descenso, Simeone no podrá contar con Joao Félix por sanción. Las tarjetas se han convertido en un dolor de cabeza para los rojiblancos a lo largo de la temporada y hasta seis jugadores corren el peligro de perderse el próximo partido en el Sánchez Pizjuán, ya tras el parón de selecciones, si ven hoy la amarilla. Los amenazados son Mario Hermoso, Giménez, Marcos Llorente, Kondogbia, Carrasco y el goleador Luis Suárez. Todos ellos, excepto el centrocampista francés, apuntan hoy al once inicial.

Previsiblemente, Simeone volverá una vez más a la defensa de tres centrales, con Felipe Giménez y Hermoso, repitiendo con Trippier y Carrasco como carrileros. Lemar volverá al equipo para nutrir la sala de máquinas junto a Llorente y Koke, mientras que arriba, ante la baja por sanción de Joao Félix, será el argentino Ángel Correa el que acompañe al uruguayo Luis Suárez.

La importancia de Saúl

Al banquillo, en principio, regresará Saúl, un jugador al que Simeone no termina de enchufar esta temporada. Ayer volvió a ser preguntado por él y de nuevo se mostró contundente: «Tenemos una plantilla muy grande, hay futbolistas que han crecido en esa posición, y la competencia se eleva. Ya he dicho en muchas ocasiones la importancia que tiene Saúl para nosotros».