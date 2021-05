Fútbol Salen a la luz imágenes del surrealista examen de italiano de Luis Suárez El delantero uruguayo se presentó a la prueba ante su posible fichaje por la Juventus

S. D. Actualizado: 01/05/2021 09:45h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

17 de septiembre de 2020. Luis Suárez, consciente de que el Barça no cuenta con él, busca acomodo en un equipo de la élite. Antes de que el Atlético se adelantara en su fichaje, la Juventus era la favorita. Y aquel día, el delantero se presentó en la Universidad para Extranjeros de Perugia para pasar un examen de italiano y obtener la nacionalidad, a la que podía acceder gracias a que su mujer también la tiene. Este trámite facilitaría su llegada a la Juventus, al no ocupar plaza de extranjero; pero la cosa no salió según lo esperado.

Tanto es así que aquel examen ha acabado en los Tribunales por las irregularidades cometidas durante el mismo. El propio Luis Suárez, por ejemplo, confesó que tenía las preguntas de antemano. Lo que había detrás, según cree la investigación del caso, es una trama de la Universidad para agilizar el trámite de nacionalización de extranjeros en según que casos.

En cuanto al nivel de italiano ofrecido por Luis Suárez, según los propios profesores, tampoco habría sido apto. «No conjuga una palabra y habla en infinitivo... Pasar dos horas de lección con alguien así no es fácil», dijo uno. Aun así, Luis Suárez pasó el examen, lo que generó una enorme indignación en Italia. Más tarde, en calidad de testigo, declararía ante un juez por lo ocurrido.

Lo último en salir a la luz han sido unas imágenes de la sala donde se realizó el examen. En un ambiente distendido y entre risas, se ve a Luis Suárez tratando de hablar italiano, de manera muy limitada, con ayuda incluso de los profesores. Uno de ellos, Lorenzo Rocca, llegó a un acuerdo con la justicia tras admitir el fraude. Al término de la prueba, sorprende también la ronda de fotos que se hizo el jugador con los allí presentes.

➡️ Sale a la luz el examen de italiano de @LuisSuarez9



🇮🇹 "Bambino porta cocomero… cocomero… peperoni… frutta e verdura con il carrello"



🇪🇸 "Niño trae sandía... sandía... pimientos... fruta y verdura con el carrito"



📽️ @RepubblicaTvpic.twitter.com/7pGtPLfisY — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 30, 2021

El 24 de septiembre se conoció que Luis Suárez fichaba finalmente por el Atlético.