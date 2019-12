El porqué del famoso resbalón del «Pato» Sosa en su presentación

En 2004, el Atlético protagonizó uno de los fichajes más inesperados y recordados de la década. El jugador en cuestión era Marcelo Fabián Sosa, más conocido como «el Pato Sosa», un centrocampista rudo que llegó para dar personalidad al centro del campo. Su trayectoria como rojiblanco, sin embargo, no puede calificarse como un éxito, pues apenas jugó 28 partidos y abandonó el club en el siguiente mercado de fichajes.

Una de las imágenes más icónicas con la camiseta del Atlético, muy a su pesar, ocurrió durante su presentación en el estadio Vicente Calderón. Cuando se disponía a dar las primeras patadas al balón con las rayas rojas y blancas, un descuido terminó con él en el suelo. Un desafortunado resbalón que propició que empezara con mal pie ante su nueva afición.

El Pato Sosa y su presentación con el Atlético de Madrid:



"Me prestaron botines. Yo calzo 41 y eran 44 con taco corto como los de Ronaldo. El césped estaba mojado y me resbalé. Me quería matar, una vergüenza. Suerte que solo había 5 personas en la tribuna".



