Oblak: «La espera por los test del Covid nos estresó»

José Carlos Carabias SEGUIR Lisboa Actualizado: 12/08/2020 20:29h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Todo es extraño y diferente en esta Champions exprés que pone a prueba la capacidad del Atlético para sobreponerse a los obstáculos. Uno de ellos fueron los test del Covid que pasó la plantilla antes de viajar a Lisboa y que dieron como resultado los positivos de Correa y Vrsaljko. En la rueda de prensa telemática que ofrecieron Oblak y Simeone, quedó claro el trastorno que esta situación le hizo al Atlético.

«El sábado test salimos del entrenamiento tranquilos, pero después de los positivos la situación fue estresante -respondió Oblak-. Tuvimos que esperar y hacer un nuevo test, que ahora es algo muy común en el mundo, pero claro el domingo estábamos estresados mientras esperábamos. Estábamos nerviosos, porque puedes ser asintomáticos y ni lo sabes»

El portero admitió que «es una situacion extraña, la Champions se juega a único partido, es nuevo para todos y dificil para todo el mundo. Somos conscientes de lo que pasa en el mundo, pero venimos a jugar, no pensamos en otras cosas».

Respecto al partido con el Leipzig, comentó el portero que «nos extraña que nos vean como favoritos, da lo mismo quien sea el favorito porque no vale de nada. El Leipzig es un equipo muy bueno, defienden y atacan muy bien. No nos no veo como favoritos».

En su comparecencia en Lisboa, Simeone se parapetó en el «partido a partido» y no hubo otro argumento de su parte. «No respondo a las opiniones de los colegas, nada que comentar, el entrenador alemán está haciendo un trabajo fantástico», aseguró en relación a las críticas que había realizado Julian Nagelsmann sobre el juego del Atlético.

«Estoy ocupado en preparar partido de la mejor manera, con claridad sobre lo que necesitamos para hacer daño, con la ilusión de siempre de cualquier entrenador que participa en la Champions», declaró Simeone.

No quiso entrar el Cholo en si el fútbol le debe una Champions al Atlético o puede ser una última oportunidad. «Lo único importante es ganar, no me centro que no saea el partido de mañana. El rival es bueno, hay gran entrenador y la competencia será bonita».

Ni siquiera el recuerdo de Anfield le estimula. «No vale de nada -dice el técnico argentino-. Pasaron muchos meses, aquella ilusión se empezó a apagar, pasaron cientos de días en la cuarentena y comienza otra champions»

Simeone indicó que espera tener más adelante a Correa y a Vrsaljko, «si avanzamos en la competición».

Julian Nagelsmann, el entrenador del Leipzig, se mostró muy resuelto respecto a la fortaleza de su equipo –«tenemos mucha calidad y lo queremos demostrar»– y elogió al Atlético en otra faceta: «Se habla mucho de su defensa, pero tienen gran talento en ataque, son muy rápidos, atacan con seis o siete jugadores y hacen goles».