Mercado de fichajes El Nápoles descarta fichar a James y le acerca al Atlético El conjunto italiano solo quiere al colombiano cedido, una opción descartada por el Real Madrid

El futuro de James Rodríguez aún está lejos de aclararse, pero en las últimas horas ha bajado de forma sustancial la posibilidad de que el colombiano recale en el Nápoles, y por tanto suben las opciones de su fichaje por el Atlético de Madrid.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Nápoles, ha descartado la opción de fichar a James, e insiste en alcanzar un acuerdo con Florentino Pérez para la cesión del centrocampista. «No entiendo por qué al Bayern, que tiene tres veces nuestro presupuesto, se lo han cedido y a nosotros nos piden 42 millones», explicó el dirigente italiano.

El Real Madrid quiere hacer caja con James, y eso pasa por asegurar ya un traspaso en lugar de una cesión con derecho a compra, encima opcional. El problema es que De Laurentiis necesita el dinero para reforzar su delantera: Necesitamos a otro jugador que nos garantice 30 goles. Si James pudiera llegar cedido, nadie diría que no, porque así me permitiría fichar también a otro. Si, en cambio, debo escoger entre él y otro futbolista, que igual incluso me cuesta más, debo pensar en el otro».

Así las cosas, el Atlético sigue aguardando su oportunidad para acometer el fichaje. El jugador está más que dispuesto a ponerse a las órdenes del Cholo Simeone y de regresar a Madrid.

El Madrid, en todo caso, sigue siendo reticente a ver a James vestido de rojiblanco y explorará todas las opciones posibles antes de cerrar una venta.