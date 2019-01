Atlético Morata y el premonitorio «vente conmigo al Atleti» que le lanzó Simeone El delantero recuerda la conversación entre ambos en la banda del Bernabéu de hace dos años: «Ahora estoy sentado aquí, y si le echas intuición te puedes imaginar lo que me dijo»

S. D:

Actualizado: 29/01/2019 16:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace dos temporadas, durante el partido de ida de las semifinales de Champions entre el Real Madrid y el Atlético, las cámaras de La Sexta captaron una curiosa imagen entre el Cholo Simeone y Álvaro Morata. El partido ya iba con el marcador favorable al Madrid, y Simeone se desgañitaba en la banda dando instrucciones a sus jugadores. En ese momento, Zidane mandó a calentar a Morata. En el preciso instante en el que el delantero pasó por delante de Simeone, el técnico argentibo dejó de dar instrucciones y se tapó la boca para decirle algo a Morata. A ambos se les escapó una sonrisa.

Después del choque se le preguntó tanto a Morata como a Simeone por el contenido de esa frase lanzada por el argentino, pero ninguno estuvo por la labor de desvelarlo. «Es una broma entre nosotros», dijo Simeone, quien negó que le hubiera dicho a Morata «vente conmigo al Atleti», tal y como aseguró en ese momento la Cadena Cope.

«No tiene nada que ver con el fútbol», dijo a su vez Morata. «Me ha pedido unos manolitos», explicó en referencia al negocio de pastelería que había iniciado el delantero unos meses antes.

Este martes, día de la presentación de Morata con el Atlético, le han recordado al delantero aquella conversación de hace casi dos años. Y aunque el delantero ha querido ser cauto, ha dado a entender que sí, que ya entonces Simeone estaba como loco por contar con él en el Atlético: «Lo que me dijo me lo quedo para nosotros. Es más bonito. Ahora estoy sentado aquí, y si le echas intuición te lo puedes imaginar. No puedo esperar más para entrenar con los compañeros y con el Cholo, así que se puede intuir».

Morata estuvo muy cerca de fichar por el Atlético en el vereano de 2016, tras su paso por la Juventus. Pero la operación se frustró por la decisión del Real Madrid de ejercer la cláusula de recompra por el jugador. Pocos meses después llegó la famosa conversación entre ambos en la banda del Bernabéu. Hoy, Morata ya trabaja a las órdenes de Simeone, el principal valedor de su llegada al club del Metropolitano: «Estoy muy agradecido porque sé que Simeone ha empujado para que yo esté aquí».