Atlético de Madrid Gil Marín cierra filas con Simeone: «Confío plenamente en él y en nuestro proyecto deportivo» El consejero delegado del Atlético afirma en la web del club que «el mal día ante la Juventus no nos puede hacer perder la perspectiva»

Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, ha valorado en la web del club rojiblanco la eliminación del equipo de Diego Simeone en los octavos de final de la Champions League frente a la Juventus. «El resultado de la ida nos confundió a todos los atléticos. Nuestro partido en Turín fue un mal día que ya es pasado. La diferencia en la eliminatoria contra un equipo que nos supera en más de 200 millones de ingresos fue un penalti en el minuto 82», ha afirmado. El dirigente atlético, sin embargo, reconoce que «esa noche no competimos como lo venimos haciendo desde hace años, que no fue el Atleti que conocemos, como tampoco compitió a su nivel la Juventus en nuestro estadio. Es duro para todos, pero tenemos que reconocer que no hicimos las cosas bien. Esto es fútbol, y los atléticos hemos demostrado siempre que sabemos afrontar tanto la victoria como la derrota. Un mal día no puede hacernos perder la perspectiva».

A pesar de las dudas generadas por la eliminación, el consejero delegado se muestra firme en su apuesta por el proyecto que lidera Diego Pablo Simeone: «Confío plenamente en nuestro proyecto deportivo y en Simeone. A Diego le ofrecí la renovación la semana siguiente al 4-0 en Dortmund. Y no fue por ir contracorriente, ni tampoco por agradecerle estos siete años. Fue porque estoy convencido de que disfrutaremos los próximos tres años como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Estoy seguro de que Diego completará una década en el Atlético de Madrid que cambiará nuestra historia».

«Debemos valorar la situación por la que atraviesa la entidad de manera objetiva y fría, no debido a un calentón tras el partido del martes. La mejor manera de levantarse después de un tropiezo es ganando. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo en San Mamés. Será un partido difícil por la entidad del rival, pero estoy convencido de que nuestro equipo hará todo lo posible por conseguir los tres puntos», ha afirmado Gil Marín en la web del club.

Silencio de Simeone

La eliminación del Atlético de Madrid en Turín ha destapado la caja de los truenos y han comenzado a filtrarse roces en el vestuario , especialmente entre el preparador físico, el «Profe» Ortega, y algún componente de la plantilla. Como Gil Marín, Diego Simeone, en la rueda de prensa de este viernes previa al partido ante el Athletic, también ha intentado transmitir tranquilidad. Preguntado por estos posibles desencuentros entre futbolistas y cuerpo técnico, el argentino ha dicho que no piensa «comentar absolutamente nada», ya que su equipo es «como una familia» en la que «las cosas siempre quedan dentro y si hay una situación queda dentro».

«Nosotros de puerta para adentro no tenemos duda de que va a seguir todo por el mismo camino. A partir de la derrota obviamente pueden aparecer cosas que buscan desestabilizar. En la última final de laLiga Europa hubo dos o tres jugadores enfadados conmigo, que ni me hablaban, y ustedes ni se enteraron», ha desvelado dirigiéndose a los periodistas.