Marcos Llorente: «Zidane me dijo que debía salir del Madrid y eso hice»

Representa uno de los casos más impactantes de transformación de personalidad en el fútbol en los últimos tiempos. A Marcos Llorente (Madrid, 25 años) le cambió la vida y el porvenir el 11 de marzo de 2020 , tres días antes de que el Gobierno ... decretase el estado de alarma. Lo que para la población española fue el inicio oficial de un mal sueño con la pandemia, para el jugador fue una metamorfosis total. Dejó atrás su ejercicio profesional como mediocentro de corte defensivo para mudar la piel en segundo delantero, volante de ataque y certero goleador. Aquella noche de Liverpool, último partido con público de la era pre-covid, los dos goles con el Atlético noqueado ante el campeón de Europa, reformaron a Llorente como protagonista en el club en el que pasaba casi inadvertido. Indiscutible ahora para Simeone, novato internacional para Luis Enrique en la selección y cotizada pieza del mercado. El Liverpool al que derribó lo quiere fichar ahora. Proviene de una saga de gran tradición deportiva y muy ligada al Real Madrid. Su padre Paco Llorente, su abuelo Ramón Grosso, su tío abuelo Paco Gento, sus tíos Joe, Toñín y Julio Llorente... Un exmadridista que triunfa en el Atlético. El atacante presenta estos días la nueva temporada del videojuego Call of Duty, y ayer mantuvo una charla con ABC.

-¿Con quien comparte su afición a los videojuegos, al Call of Duty?

-Me gustan mucho los videojuegos y al que más tiempo le dedico, sin duda, es al Call of Duty. Me encanta jugar con mis amigos, también con los compañeros de equipo. Es un juego muy divertido, que a mí me sirve para desconectar, para evadirme del fútbol. De hecho, muchos jugadores del equipo nos lo llevamos a las concentraciones, a los hoteles. Es una buena fórmula para la desconexión mental y para pasarlo bien.

-¿Se siente mejor en el cuerpo de un delantero o en el de un mediocentro defensivo?

-Ummmm... Me siento bien en mi cuerpo. Al final, el hecho de poder jugar en las dos posiciones me beneficia. Donde estoy jugando ahora, como volante con libertad para moverte en ataque es como mejor me encuentro. Considero que la mejor manera de ayudar al equipo es ocupar la posición que estoy ocupando ahora y, bueno, es donde más cómodo estoy y donde mejor me siento.

-Antes de su célebre partido contra el Liverpool, ¿ya le insinuó Simeone que terminaría jugando en esa posición de ataque?

-Sí, sí, ya me lo dijo. Mucho antes de jugar en Anfield habíamos tenido una conversación donde él me preguntó cómo me veía jugando un poco más arriba. De hecho, en el encuentro en Mestalla me sacó un poco más arriba y conseguí hacer gol. Y después vino lo de Anfield, que todos conocemos. Fue un punto de inflexión para mí, comencé a jugar más arriba hasta el día de hoy.

-Con Simeone ha vivido buenos y malos momentos. Fichaje estrella, suplente, ahora indiscutible... ¿Cómo es esa relación con el Cholo?

-Como siempre digo, es un entrenador muy diferente, muy intenso, muy agresivo, que no permite que te relajes ni en Anfield cuando metí los dos goles. Siempre está ahí, encima de ti, intentando sacar lo mejor de cada futbolista. Conmigo lo está consiguiendo, incluso sacando cosas que ni yo mismo imaginaba. Yo estoy muy agradecido por haberme descubierto en esa posición en el campo y estoy convencido de que todavía me quedan muchas facetas por aprender de él.

-Comentó alguna vez que su vida deportiva se basa en cuatro pilares: dieta, ejercicio, cabeza y descanso. ¿A qué le dedica más tiempo?

-Bueno, el descanso es fácil, consiste en meterse pronto en la cama y le dedicas mucho tiempo, claro. Y de lo demás, presto más atención a lo físico. Siempre hay que trabajarlo, nunca lo dejo de lado. El tema de la comida lo hago por una cuestión de salud, y me resulta fácil. Y la cabeza, depende. Hay momentos que se trabaja más y otros menos.

-¿Qué hace en el plano físico, al margen de las palizas del «Profe» Ortega?

-Bueno, pues en función de lo que hagamos con el «Profe», que es lo más importante, por las tardes intento fortalecer mis debilidades. Todo futbolista tiene músculos más débiles, por así decirlo. Y a mí me gusta trabajar para llegar al sábado o al domingo en perfecto estado físico.

-Practica la dieta paleolítica (sin alimentos procesados, cereales ni lácteos). ¿Le viene de su padre, ex jugador del Atlético y del Real Madrid? Le llamaban el «lechuga»...

-Sí, mi padre fue quien nos inculcó este tema de la alimentación. Llevo desde muy pequeñito realizando una dieta. Es por eso que me resulta fácil llevarlo a cabo. No es solo una cuestión física, es por la salud en general. No me cuesta nada, al revés, disfruto de ello. Mi padre me enseñó lo que significa, lo que era bueno para mí y lo que era malo. Y muy agradecido de tener un padre que siempre me ha cuidado.

-¿Y cómo trabaja la cuestión mental?

-Tengo un grupo de cuatro personas que son unos fenómenos, en la empresa Regenera. Ellos se encargan del tema de la cabeza y de otros muchos. Son profesionales que me ayudan para que todo esté en su sitio, tanto en lo personal como en lo deportivo. Lo considero muy importante en la carrera de un deportista.

-Duerme en una cama especial que cuesta 35.000 euros. ¿Qué diferencia nota entre una cama normal y la suya?

-Yo noto que descanso mejor, que las noches son más largas, más duraderas, nunca o casi nunca me tengo que levantar de noche. Esto lo hice por descansar mejor y te puedo decir que tengo amigos futbolistas a los que les costaba coger el sueño y ahora, con esta cama, duermen mejor. Otros, que tenían molestias en algunas zonas del cuerpo, a partir de dormir ahí también han mejorado. Mi preparador Adolfo, sin ir más lejos, que tenía problemas en el talón... Creo en ello. Y como quiero hacer las cosas al cien por cien, la cama me va a ayudar. Desde el primer día que me lo presentaron, no lo dudé.

-¿Este protocolo tan estricto en su vida le ha evitado lesiones?

-No te podría asegurar porque no soy mago, pero yo diría que sí. Y ya no solo por el tema de evitar lesiones, sino que me ayuda a recuperar mejor, a lograr que el día del partido estés mejor, sin molestias, más fresco. Creo mucho en todas estas cosas y está claro que por hacerlas no me va a ir mal. Yo animo a todo el mundo a que descanse mejor, se alimente bien y haga ejercicio. Para un deportista creo que es fundamental.

-¿Cuándo se dio cuenta que debía salir del Madrid?

-Bueno, tuve una charla con Zidane, en la que comentó que debía salir porque no iba a tener minutos. Pues eso hice. No es que lo creyese, pero bueno, así me lo hicieron ver. Lo tenía claro y el Atlético, al saber de mi situación se interesó por mí. Le dije a mi tío Julio que no escuchase a nadie más, que quería ir al Atlético. A día de hoy, puedo decir que no arrepiento absolutamente de nada, creo que he dado un gran salto, me van las cosas muy bien y estoy feliz.

-¿Cómo se lleva jugar en el Atlético en una familia de tradición tan madridista?

-Pues se lleva bien. Yo lo llevo con mucha naturalidad y mi familia también. Hay que mirar lo mejor para uno y para mí lo mejor era venir al Atlético. Y se ha demostrado que el paso ha sido para bien. Es un salto en mi carrera. He llegado a la selección, estoy feliz en el club, todo me va de diez. Ha sido todo fácil y sencillo.

-¿Sintió al principio algún rechazo en la afición, tan atlética como antimadridista?

-No. Para nada. La afición, los compañeros, el club, me acogieron muy bien desde el primer día. Se han portado todos fenomenal. Estoy muy contento, al principio me fueron las cosas un poco regular, pero con trabajo se saca todo. Ahora disfruto de una etapa muy buena.

-¿Qué valores le inculcaron en el Madrid y cuáles le inculcan en el Atlético?

-Son los mismos. Supongo que son los mismos que se dan en todos los clubes de fútbol. Humildad, sacrificio, trabajo... No creo que ningún club te diga de hacer lo contrario a esto. Por suerte, yo traigo unos valores buenísimos de casa y no necesito que me digan los que debo tener. En el Atlético se impone el sacrifico, la humildad, el trabajo. Todos los compañeros lo cumplimos, las cosas nos van bien y esperamos seguir dando alegrías a la afición.

-¿Dónde ve al Atlético de aquí a cinco o seis meses? ¿No le cuesta soñar?

-Le veo igual que ahora. Si lo dices, por los títulos de Liga, Champions o Copa del Rey, creo que no es bueno mirar al futuro más allá del partido a partido. Hemos seguido esta línea durante mucho tiempo y vamos a seguir igual. Nos ha ido bien hasta ahora y esos títulos se alcanzan partido a partido.

-Partido a partido, ya es casi un atlético de cuna...

-Ja, ja, ja. Así es.

-¿Qué se puede comer en su restaurante?

-Tenemos dos ya en Madrid. Puedes comer de todo, pizzas, hamburguesas, galettes, ensaladas, tartas, donuts, barritas, de todo, eso sí, sin gluten. No usamos azúcares ni harinas refinadas. Es una opción saludable para toda la gente que quiera comer fuera.