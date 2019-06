Atlético Marcos Llorente: «Vengo a un club que va a competir por todo» El nuevo futbolista del Atlético ha sido presentado como rojiblanco, donde llevará el dorsal 14

Una saga de rojiblancos que continúa en Marcos Llorente. El hasta hace poco futbolista del Real Madrid ha sido el primer fichaje del Atlético presentado en el Metropolitano. Dos años después de ganarse un sitio en el equipo de Zidane tras su gran temporada en el Alavés, Llorente se muda a escasos kilómetros al este del Santiago Bernabéu en busca de minutos. Estilo «millennial» para pronunciar sus primeras palabras como futbolista rojiblanco: sobrio traje gris y zapatos oscuros sin calcetines.

Enrique Cerezo, presidente del club, comenzó tomando la palabra: “A sus 24 años, Llorente es un jugador con una magnífica trayectoria profesional”. Entre los logros mencionados, todos relacionados con su etapa en el Alavés -importancia en el equipo, jugador con más balones recuperados de la Liga- y con la selección. Ni rastro de su pasado blanco. “Son muchas las virtudes que atesora nuestro nuevo jugador. Marcos, tienes un gran presente y un futuro prometedor. Lo único que te pedimos es esfuerzo, sacrificio y que consigas muchos éxitos”.

«Simeone me ha transmitido su confianza»

Llegaba el turno del futbolista. “Gracias al club por confiar en mí y dejarme participar en este proyecto”, empezó diciendo. La apuesta por el Atlético ha ganado a la de otros grandes clubes que le querían, algo en lo que ha tenido que ver, como ha confesado, su nuevo entrenador: “Hablé con Simeone, me dio la bienvenida y me transmitió su confianza”, ha dicho. “Poco puede deciros del Cholo que no sepáis. Tiene un carácter único y estoy encantado de ponerme a sus órdenes. Tanto él como el proyecto del club me atraían mucho y cuando me enteré del interés no dudé en venir.”

Llorente llevará el dorsal 14 de Gabi y más tarde de Rodri, este último todavía en el equipo. Será difícil igualar el sentimiento del primero y el rendimiento del segundo. Por el momento, ya tiene la ambición de ambos: “Tenía claro que quería venir a un proyecto ambicioso y que confiara en mí. En el Atlético tengo ambas cosas: aspira a competir y pelear por todos los títulos. Tenemos capacidad para conseguirlo y estamos deseando que empiece la temporada”.

La palabra tabú salió de boca de un periodista, que le preguntó sobre la carambola poco frecuente de recalar en el Atlético procedente del Real Madrid, club inombrable hasta el momento. Llorente, como en el campo, se fajó con estilo: “Lo llevo con naturalidad. Es poco común venir al Atleti del Rel Madrid, pero estoy encantado. Vengo con todo mi trabajo y con todo mi compromiso. Voy a luchar por esta camiseta”.