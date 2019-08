Atlético Mancillan la placa de Griezmann en el estreno en el Metropolitano La salida del francés no ha gustado a la afición rojiblanca, que ha llenado de basura el reconocimiento del que fuera su jugador

La salida de Antoine Griezmann ha ocasionado una profunda herida en la afición rojiblanca que no parece que vaya a cerrarse pronto. El futbolista francés puso rumbo al Barcelona a comienzos del mes de julio, después de anunciar a través de un vídeo su intención de dejar el Atlético. Ahora, apenas mes y medio después, el comienzo de la Liga he evidenciado la animadversión que siente la afición del Metropolitano por la que hace no mucho era su estrella.

En la previa del estreno de Liga ante el Getafe, la placa de Griezmann en el Paseo de las Leyendas apareció mancillada, llena de basura, pegatinas y suciedad. No es la primera vez que ocurre algo así, ya que en el pasado futbolistas como Hugo Sánchez o Courtois también sufrieron el escarnio similar. Habrá que ver cómo reciben a Griezmann en el Metropolitano el próximo 1 de diciembre, fecha prevista para la visita del Barcelona a la capital de Madrid para medirse a los de Diego Simeone.