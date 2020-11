Atlético Luis Suárez da positivo en coronavirus y no jugará contra el Barcelona El anuncio lo ha hecho la Asociación Uruguaya de Fútbol mediante un comunicado en sus redes sociales

Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, ha dado positivo en coronavirus en las últimas pruebas realizadas este lunes durante la concentración de la selección de Uruguay. Así lo ha anunciado mediante un comunicado en Twitter la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Por lo tanto, el delantero uruguayo también será baja este martes en el partido contra la selección de Brasil correspondiente a las eliminatorias mundialistas. Según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), además de "Lucho" también dio positivo en la Celeste Rodrigo Muñoz, por lo que ninguno podrá formar parte del plantel de Oscar Washington Tabárez frente a Brasil en la cuarta fecha de las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2022.

El jefe de prensa del equipo, Matías Faral, también está contagiado, según la misma información. "Los tres integrantes mencionados se encuentran en buen estado de salud y a se han implementado las medidas correspondientes al caso", subraya el texto. Con estos positivos, Uruguay llegó a cuatro casos luego de que este domingo se informara sobre el contagio de Matías Viña.

Baja sensible para Simeone

Se trata, sin duda, de una baja más que sensible para Diego Pablo Simeone, que no podrá contar con su delantero titular para los próximos partidos. No hay que olvidar que el Atlético recibe en las siguientes dos semanas a Barcelona, Lokomotiv y Bayern Múnich, además de visitar Mestalla para medirse al Valencia.

La buena noticia de este lunes la ha dado Carrasco, quien se ha ejercitado con el resto de sus compañeros y apunta al duelo contra los azulgranas. El belga es el primero de los lesionados del equipo madrileño que se incorpora al grupo, mientras que en la lista de la enfermería rojiblanca siguen Diego Costa, Víctor Machín 'Vitolo' y el croata Sime Vrsaljko.

En la sesión vespertina de este lunes también se incorporó el centrocampista Geoffrey Kondogbia, que estuvo concentrado con la selección de la República Centroafricana.

El Atlético espera que se incorporen este martes al equipo el mexicano Héctor Herrera, que se marchó antes de la concentración de su selección por una lesión muscular, y el montenegrino Stefan Savic, quien también regresa antes de lo previsto por molestias.