Joao Félix, en el partido clave

Carlos Tristán González Madrid Actualizado: 17/03/2021 18:16h

El matrimonio entre Joao Félix y Simeone, ya sea por amor o por conveniencia, renovó ayer sus votos en una rueda de prensa conjunta repleta de guiños de un lado y de otro. Empezó el portugués diciendo que es feliz en el Atlético, que la celebración contra el Villarreal iba para Lodi y que está aprendiendo mucho de su entrenador. Pero lo que seguramente más gustó al argentino fue que firmara debajo del discurso que pronunció hace no mucho —y se interpretó como un dardo hacia el jugador—, cuando dijo que solo con el talento no alcanzaba: «Sin voluntad, el talento no llega. Tenemos muchos ejemplos de jugadores con mucho talento a los que les faltó algo para