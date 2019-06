Fichajes Joao Félix, la nueva estrella del Atlético cuesta 120 millones El club rojiblanco ha elegido al joven futbolista de 19 años del Benfica como relevo de Griezmann

Joao Félix es el futbolista elegido por el Atlético para suplir la salida de Griezmann. Tiene 19 años y va a costar 120 millones, más que ningún otro rojiblanco antes. Tras un tira y afloja de varias semanas con el Benfica, que se ha remitido en todo momento a su cláusula, el Atlético ha terminado cediendo y todo indica que pagará lo que vale su libertad. Con apenas una temporada en la élite, Joao Félix llegará al Metropolitano tras haber enamorado a media Europa con su fútbol. La apuesta es la más arriesgada de los últimos tiempos, pero tanto Miguel Ángel Gil como Andrea Berta están convencidos de la operación. Jorge Mendes ha ejercido de agente mediador en las negociaciones.

La de Joao Félix es la historia de un ascenso meteórico. Comenzó su carrera en la cantera del Oporto, pero decidió cambiar de aires al poco tiempo. Entonces, previo paso por el Padroense, recaló en el Benfica, donde brilló en las categorías inferiores. Tenía 18 años cuando debutó con el primer equipo el pasado mes de agosto. Tan solo jugó tres minutos ante el Boavista, pero su entrenador no dudó en darle la alternativa ante el Sporting en la siguiente jornada. El derbi de Lisboa estaba de lado de los «leones» cuando Joao Félix, recién entrado en el campo, anotó el tanto del empate en el tramo final. Sus primeros destellos en una gran cita. Había nacido una estrella.

Después de aquello llegaron más oportunidades y poco a poco se fue haciendo un hueco en el once del Benfica, siendo decisivo a la postre para la conquista de la liga. Su gran exhibición se produjo en cuartos de la Europa League. Contra el Eintracht de Frankfurt anotó un triplete, el más joven en hacerlo en esta competición, superando a otra leyenda de su país: Eusebio. Fue aquel 11 de abril cuando las miradas del fútbol le descubrieron. Desde entonces, varios clubes se han interesado por sus servicios, siendo el Atlético y el Manchester City, por expreso deseo de Guardiola, los más insistentes.

El club rojiblanco sabe que urge cubrir el vacío dejado por Griezmann, y Joao Félix es un futbolista muy similar al francés. No es zurdo como el siete, pero se maneja bien con ambas piernas. Tampoco es delantero, pero tiene gol. Se siente cómodo jugando detrás de los puntas, sorprendiendo con pases filtrados y llegadas al área. Tiene buena visión de juego, un gran uno contra uno y es exquisito técnicamente. Esta temporada ha sumado 20 goles y 9 asistencias en 43 partidos. Hace escasas semanas debutó con la selección de Portugal, con quien se ha proclamado campeón de la Liga de las Naciones.

Luis Filipe Vieira, presidente del Benfica, no quiere perdonar ni un euro por su promesa. En la tarde de ayer, el club portugués emitió un comunicado negando un acuerdo por su futbolista. Pero todo indica que es cuestión de tiempo. Joao Félix estaba llamado a ser el próximo ídolo de la hinchada lisboeta; lo será, en cambio, de la rojiblanca. El Atlético repite una fórmula conocida. En 2006 pagó 23 millones por un niño argentino. Su nombre era Sergio Agüero y con los años se acabó convirtiendo en una estrella. Entonces fue el fichaje más caro de la historia rojiblanca. Otro caso más reciente, el de Lemar, no invita tanto al optimismo. Por el francés se pagaron 70 millones el verano pasado, otro récord, y su rendimiento no ha estado a la altura del desembolso. Solo el tiempo determinará si Joao Félix, un joven con todavía acné y aparato de dientes, acaba escribiendo su nombre en la historia del Atlético.