Joao Félix, el artista que ha cambiado a Simeone

Su carta de presentación se hizo en el Museo del Prado en calidad de artista, el Atlético pagó por él 126 millones y en un santiamén se quedó con el número 7, el dorsal que ahora seduce a los jóvenes amantes del fútbol, mucho más que el 10 antiguo símbolo de la excelencia. Joao Félix estaba predestinado a convertirse en estrella mundial y en ese camino avanza ahora, convertido en referencia del Atlético y amenaza clara para el Real Madrid hoy en Valdebebas (21.00 h) .

Una de las afirmaciones más contundentes sobre el porvenir de Joao Félix (Viseu, Portugal, 21 años) la realizó el exmadridista Van der Vaart. «Está en el equipo y con el entrenador equivocado» . El estilo cholista, mucho vigor y escasa elaboración, no beneficiaba al jugador que revolucionaba Portugal desde hace años con su técnica. «Por el dinero que pagaron por su traspaso, querían que transformase en oro cada balón que tocaba», analizó el exjugador luso Rui Costa. «Teniendo en cuenta su estilo de juego, el Atlético no es el mejor equipo para él», argumentó Valdo Filho, leyenda del Benfica en los ochenta. «Es demasiado joven, tiene nueve años menos que Griezmann. Hay que darle tiempo», decían en la dirección del club el curso pasado cuando el delantero no ofrecía un rendimiento convincente…

Ahora, con un juego adaptado a las necesidades de Luis Suárez en el área, según explicó Simeone en relación al nuevo estilo más combinativo y técnico del equipo, Joao Félix parece otro. Un jugador divino que tal vez esté predestinado a emigrar del club, como tantos otros, pese a la cláusula de 300 millones, las siete temporadas que tiene de contrato y los seis millones anuales que cobra.

La vida de Joao Sequeira Félix ha estado reservada al destino de los elegidos. Tocado por una varita mágica para el fútbol desde su nacimiento en Viseu, una localidad agrícola de viñedos y olivares, 90.000 habitantes al norte de Portugal. El pequeño Joao tenía «adicción a la pelota», según su madre, Carla Félix, profesora de educación física como su marido, Carlo Sequeira, docente en un instituto de Tondela.

Tanto destacó jugando al fútbol que, como Iniesta y muchos otros, tuvo que dejar su ciudad para no pegarse los atracones de coche diarios con sus padres al volante . Salida a las 17 horas, entrenamiento en Oporto a las 19, regreso a Viseu a las 23. Y así, cada día, estudiando y haciendo deberes en el coche. Joao emigró a la residencia del Oporto con diez años y su experiencia no fue grata, separado de su familia, de su hermano Hugo.

En el colegio de Oporto estudió inglés y español, idiomas que habla con fluidez, sobre todo el primero. Como la mayoría de sus compatriotas. Entre idas y venidas de Viseu a Oporto, el Benfica se cruzó en su camino a los 16 años . Lo contrató para el segundo equipo, pero el talento del chaval se hizo irrefrenable.

Meteórico en su escalada, debutó con el primer equipo del Benfica el 18 de agosto de 2018 en un partido contra el Boavista. En 26 encuentros con el club de Lisboa marcó 15 goles, incluido un triplete con 19 años en la Europa League. El Atlético rompió la hucha en el verano de 2019. Con una mano recibió 120 millones del Barça por Griezmann , y con la otra pagó el fichaje de Joao Félix.

El entrenador del Benfica, Jorge Jesús, anticipó las virtudes del atacante. «Será un referente, es un chico equilibrado, será una estrella. Será el mejor si un entrenador le sabe sacar su talento ».

Joao Félix se trasladó a la residencia oficial de los multimillonarios en Madrid, la urbanización la Finca, donde tiene por vecinos a muchos futbolistas y al Cholo Simeone. Sus padres decidieron acompañar a Madrid al adolescente de 19 años. Siempre vive con él uno de los dos progenitores. El precio de las mansiones de segunda mano en los portales de venta alcanza los seis millones para siete habitaciones. El jugador tiene novia, la modelo portuguesa Margarita Cordeiro , con quien comparte imágenes en redes sociales.

Según cuentan en el Atlético, el chico es responsable, casero, precavido, amante de los videojuegos y poco dado a las excentricidades de tantos futbolistas. «No comprará 27 coches, seguro . Es un chaval muy educado y maduro para su edad». Su novia borró rápidamente una foto de unos genitales masculinos cuando el asunto se embarulló en las redes.

Desde el primer día se ha asociado a las raíces portuguesas del vestuario del Atlético. Diego Costa, Felipe, Herrera y Lodi , que hablan portugués o han jugado en el país vecino, han sido sus consejeros para adaptarse a la ciudad y al club.

En los despachos de la entidad se valora con especial énfasis la paciencia y el autocontrol que ha mantenido el crack en su relación con Simeone. Cada vez que el técnico lo ha sustituido o lo ha dejado en el banquillo, el luso ha respondido con el silencio. «No ha protestado nunca. Sabe que en este momento de su carrera tiene que escuchar y trabajar. Llegará a lo más alto con trabajo. En el club estamos encantados con él, por su actitud, su comportamiento y su desarrollo futbolístico».

Su parecido, futbolístico y físico, con Kaká le llevó a una charla en las redes con el exfutbolista brasileño. Ahí Joao explicó sus orígenes sudamericanos. «Mi padre nació en Brasil . Mis abuelos emigraron por trabajo y él nació allí. Cuando tenía cuatro años regresó a Portugal».

El Joao Félix que triunfa ahora en el Atlético viene precedido de numerosos toques de atención públicos por parte de Simeone, que se pueden resumir en esta declaración. «Donde llegue será donde él se lo proponga. Si Joao quiere, va a llegar muy lejos».

La convocatoria de 22 futbolistas la forman Oblak, Grbic, San Román; Renan Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, Vrsaljko; Kondogbia, Torreira, Koke, Saúl Ñíguez, Lemar, Llorente, Herrera, Vitolo, Carrasco; Saponjic, Joao Félix, Luis Suárez y Correa.