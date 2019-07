Atlético de Madrid James o Eriksen, la gran incógnita del Atlético de Madrid para sustituir a Correa Para el nuevo Atlético el cafetero gusta mucho pero el danés encaja mejor en el juego de Simeone

James o Eriksen, Eriksen o James. La gran incógnita del Atlético de Madrid para reemplazar la salida de Ángel Correa. A pesar de que el jugador rosarino viajó con la expedición del Atlético para disputar la gira por América, Correa es uno de los futbolistas rojiblancos que pronto podrían abandonar la nave del Cholo.

Y es que el conjunto colchonero necesita hacer caja si quiere contar con un último refuerzo que cierre la plantilla de su nuevo y carismático proyecto. Ahora, el extremo argentino parece haber encontrado pretendiente: el Milan.

Según informan desde Italia, el club lombardo estaría dispuesto a pagar unos 50 millones (40 fijos y 10 variables) para hacerse con los servicios del futbolista. Hueco que tendrá que suplir en la nave colchonera la incorporación de un nuevo jugador, y en la zona noble del club rojiblanco solo se manejan dos nombres: James Rodríguez y Christian Eriksen.

El cafetero y el danés son los favoritos para unirse a las filas del nuevo Atleti y así ponerle el broche de oro al potente equipo que está gestando Simeone. Por un lado, James, con el que se completaría un hat trick de fichajes con pasado madridista tras las incorporaciones de Marcos Llorente y Mario Hermoso, que se formó en la cantera del Real Madrid.

El mediocentro colombiano de 28 años gusta mucho en el Atlético de Madrid. El propio Andrea Berta reconoció que era su favorito y el precio del jugador, que ronda los 50 millones de euros, no sería un problema para el club. Tampoco para el Real Madrid, propietario del futbolista, ya que Zidane, en principio, no cuenta con él. El inconveniente vendría al intentar encajarlo en el juego de Simeone, pues el cafetero es de un perfil similar al de Joao Félix y en esa posición el Cholo cuenta con Lemar. De ahí que algunos no estén del todo conformes con su llegada.

Por otra parte, la opción del centrocampista del Tottenham, Christian Eriksen, también ha cobrado fuerza en los úlimos días. El jugador danés de 27 años termina contrato con el club y se encuentra en el mejor momento de su carrera. Como punto a su favor tiene que encajaría a la perfección en el juego de Simeone. Sería un gran complemento para el centro del campo rojiblanco, además de elevar el nivel de la plantilla del nuevo Atlético. Sin embargo su precio es alto, ronda los 60 y 70 millones de euros, una cantidad demasiado elevada para el club colchonero, que ya cuenta con ocho nuevas incorporaciones.

Ambas opciones, en cifras

James Rodríguez que ha jugado toda la temporada en condición de cedido en el Bayern de Múnich, ha disputado un total de 28 partidos con el club bávaro, en los que ha marcado siete goles, uno cada 211 minutos. Y ha repartido cuatro asistencias, una cada 370 minutos. De las dos opciones que maneja el Atlético, es el jugador con mayor porcentaje de pases completados en el último tercio de campo: 78 por ciento, y el mayor porcentaje de pases completados en total: 87 por ciento. Suma 21 remates a puerta y 98 recuperaciones en esos 28 partidos.

Christian Eriksen que es recientemente finalista de la Champions League, ha sido una pieza fundamental en el Tottenham. Bajo las órdenes de Pochettino jugó 47 partidos y firmó diez goles, uno cada 377 minutos, además de culminar 16 asistencias de gol, una cada 236 minutos.