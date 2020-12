Fútbol La estafa del examen de italiano de Luis Suárez Las autoridades inhabilitan ocho meses a los responsables de la Universidad de Perugia en la que el delantero pasó la prueba

ABC Actualizado: 04/12/2020 21:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Luis Suárez da negativo y ya está disponible para Simeone

Las autoridades italianas han suspendido de sus funciones durante ocho meses a los responsables de la Universidad para Extranjeros de Perugia que organizaron y amañaron el examen de ciudadanía del futbolista uruguayo Luis Suárez en septiembre para que pudiera vestir la camiseta del Juventus. Las investigaciones resaltan que «los contenidos del examen habían sido comunicados previamente, alcanzando la predeterminación del resultado y la puntuación del examen para corresponder a las peticiones que había hecho la Juventus con el objetivo de lograr una imagen positiva, tanto personal como para la Universidad».

Así lo afirman este viernes los medios italianos, que señalan que ha sido la Guardia di Finanza la que ha suspendido a la rectora de la universidad, Giuliana Grego, al director Simone Olivieri y a los profesores que examinaron al delantero uruguayo, después de que la Fiscalía de Perugia haya concluido en su investigación que «los contenidos de la prueba habían sido comunicados previamente al propio jugador, llegando a predeterminar el resultado y la puntuación del examen».

Todo ello para cumplir con las solicitudes que había hecho el Juventus, que negociaba un posible fichaje si Suárez lograba un acuerdo favorable de salida con el Barcelona, ya que su contrato era válido hasta 2021.

Los directivos y los profesores de la universidad italiana, apunta la Fiscalía según las mismas informaciones, querían «conseguir un retorno positivo de imagen», tanto para el Juventus como para el propio centro educativo.

Por eso, facilitaron al jugador las preguntas para que se las pudiera preparar y obtuviera sin problemas un certificado de italiano nivel B1, necesario para obtener la ciudadanía en Italia.

El pasado septiembre, se conoció la transcripción de unas conversaciones interceptadas por la Fiscalía de Perugia en las que Stefania Spina, encargada de preparar el examen, reconocía que el profesor Lorenzo Rocca le había «hecho una simulación» a Suárez y había acordado las preguntas.

Spina admitía que el uruguayo no hablaba «una palabra» de italiano y no sabía conjugar los verbos, por lo que «aprobar un examen de dos horas de esa forma no es fácil». Sin embargo, la profesora garantizaba que Suárez iba a pasar el examen porque «cobrando un salario de 10 millones de euros por temporada no se le puede suspender por no tener un B1», a pesar de no llegar «ni a un A1».

El 24 de septiembre se conoció que Suárez fichaba finalmente por el Atlético de Madrid.