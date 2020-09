Así está siendo el mercado de fichajes del Atlético

Carlos Tristán González SEGUIR Madrid Actualizado: 24/09/2020 02:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Lo ideal es que haya tres o cuatro cambios como máximo». Así de claro se expresó Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, hace un mes. El verano se antojaba muy diferente al anterior, cuando se acometió una profunda remodelación de la plantilla por las salidas de Lucas, Filipe, Godín, Juanfran, Rodri y Griezmann. Pero ahora, el proyecto rojiblanco sufre las consecuencias derivadas del coronavirus, y tal y como anunció Gil Marín, solo se iba a poder incorporar a un jugador «cuya inversión no supere el 25 por ciento de la cantidad que ingresara antes el club por ventas de jugadores o ahorros por salidas de jugadores actuales».

Así pues, a priori las posiciones que había que reforzar parecían claras: la portería, por la salida de Adán; el lateral izquierdo, por la ausencia de un recambio natural para Lodi; un centrocampista, después de que Herrera no rindiese según lo esperado; y un delantero, a tenor de la falta de gol que padece el equipo desde hace temporadas.

El primero en llegar fue Ivo Grbic, guardameta de 24 años que aterrizó procedente del NK Lokomotiva a cambio, según diversas informaciones, de 3,5 millones más variables. Con un imponente 1,95 metros de estatura, su papel en el equipo será secundario, ya que nadie duda de la titularidad de Oblak. Aun así, su juventud parece concederle más recorrido que a otros porteros suplentes del esloveno y es probable que comience teniendo minutos en Copa.

El siguiente movimiento se hizo oficial el 8 de septiembre, cuando el Atlético cerró el traspaso de Carrasco a cambio de 27 millones. Tras llegar cedido en enero y convencer a su entrenador, dejó atrás su aventura en China en el Dalian FC y firmó para las próximas cuatro temporadas.

El goleador deseado

Tuvieron que pasar dos semanas para que el mercado del Atlético se volviese a agitar. Con la máxima de dejar hueco antes de dar entrada, la dirección deportiva esperó a que algunas operaciones se pusieran a tiro para acometerlas. Y es entonces cuando entra en escena Luis Suárez.

Una vez se supo que la Juventus no cerraría su incorporación, el Atlético, que ya había llamado a su puerta, se lanzó a por él. Diego Costa o Morata debían liberar masa salarial, y en vista de que por el hispano-brasileño no había ofertas, se terminó por concretar la cesión del madrileño a la Juventus. Diez millones por el préstamo y otros diez que se dejaban de pagar de salario. Así las cosas, y pese a que el Barcelona complicó la operación el lunes, el anuncio del fichaje de Luis Suárez se produjo anoche. El uruguayo vestirá de rojiblanco a cambio de unas variables por objetivos europeos y su sueldo rondará los 6 millones netos por cada una de las dos temporadas acordadas, lo mismo que percibía Morata.

Salidas que no se producen

Otro de los nombres del mercado del Atlético ha sido el de Thomas. El Arsenal, entre otros, quiso negociar por el jugador, pero desde las oficinas del Metropolitano se remitieron a su cláusula, cifrada en 50 millones. Aunque se temió que se marchara a la Premier, todo parece indicar que seguirá un año más a las órdenes de Simeone, para quien es indiscutible.

Muy diferente es el caso de Herrera. Tras aterrizar la temporada pasada en el club, el ex del Oporto no ha terminado de cuajar y se le busca una salida para dar entrada a otro uruguayo, Torreira, del Arsenal, que llegaría cedido. Según publican en su país natal, el futbolista está como loco por venir a Madrid. Incluso Mario Rebollo, asistente de la selección uruguaya, dio por hecho su fichaje hace unos días: «Ya se hizo público, Lucas (Torreira) está muy contento por la posibilidad de Atlético. Hace días que no hablo con él pero por lo que escuché, su llegada es inminente». No obstante, como veníamos diciendo, antes habría que dar salida a Herrera, al que se le busca destino.

Y de un mexicano que puede irse a un colombiano que ya se ha ido. Arias pasó ayer reconocimiento con el Bayer Leverkusen, adonde se marcha cedido. Cabe recordar que Simeone cuenta ya con dos jugadores para el lateral derecho -Trippier y Vrsaljko- y con su marcha no solo se hace sitio a otra llegada, sino que se libera una plaza de extracomunitario. Así pues, aunque hace semanas se habló de la posible incorporación de Olivera del Getafe para doblar la posición de lateral izquierdo, cada vez parece más plausible que se opte por retener al canterano Manu Sánchez, quien sonó para irse cedido a Osasuna.

En el apartado de llegadas, a no ser que se produzca una salida inesperada, no se esperan grandes sorpresas. De la lista de transferibles, solo se ha conseguido dar salida a Arias. Hermoso, por su parte, podría terminar marchándose a la Real Sociedad tras la venta de Llorente al Leeds. De confirmarse, el Atlético se plantea buscar un sustituto o mantener como cuarto central a Nehuén Pérez, copiando la estrategia que se tuvo con Giménez en su día.

En la delantera, pese a los intentos de la directiva por buscarles acomodo, parece que Lemar, Vitolo y Diego Costa seguirán de rojiblanco. No se ha recibido oferta alguna por ellos y todo indica que estarán un año más en el club, en un nuevo intento de reivindicarse de rojiblanco. El hispano-brasileño, de hecho, apunta a titular en el estreno liguero ante el Granada, según ha venido ensayando su entrenador.

Caso diferente es el de Kalinic, con el que no se cuenta y que está tratando de llegar a un acuerdo por el Besiktas. Por último, otros dos jugadores que podrían salir cedidos son Mollejo y Saponjic, pues se considera esencial que tengan minutos para que sigan creciendo.