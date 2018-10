Un error de la UEFA deja a Griezmann sin el gol 8.000

La exhibición de Antoine Griezmann ante el Brujasvino acompañada de dos goles. El delantero francés fue el jugador rojiblanco más destacado del partido y resultó trascendental para el triunfo del Atlético. Su segundo tanto, además, supuso el gol 8.000 de la Champions League, un número redondo que tanto el club madrileño como el jugador celebraron.

Sin embargo, después de que la propia UEFA hubiera publicado la noticia con la marca de Griezmann y el Atlético hubiese hecho un vídeo en sus redes sociales entrevistando al jugador, el dato ha resultado ser otro. Tal y como ha anunciado la organización, todo se debe a un error.

UEFA apologises for the erroneous statistic published last night regarding the scorer of the 8,000th UEFA Champions League goal. This occurred due to a database error. The correct scorer was Erik Lamela for Tottenham against Barcelona.