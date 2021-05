Fútbol Enrique Cerezo: «La Superliga era una gran solución para el fútbol» «Cuando se conozca bien, la gente puede estar a favor», explicó el presidente del Atlético de Madrid

Pese a que el Atlético de Madrid fue el primer equipo de los tres españoles en bajarse del proyecto de la Superliga europea, su presidente Enrique Cerezo defendió esta pasado noche la iniciativa de doce de los clubes más importantes del continente.

El mandatario rojiblanco pasó por varias radios españolas para analizar la actualidad de su club, que en un par de días se juega en el Camp Nou buena parte de sus opciones de conquistar la Liga, y dejó varios titulares, como su valoración de la Superliga.

En 'El Partidazo de COPE' Cerezo aseguró que el proyecto de nuevo torneo «es un tema para hablarlo más en profundidad, si bien era una gran solución para el fútbol». «Cuando se conozca bien, la gente puede estar a favor», agregó.

Ya hablando de la Liga, el presidente del Atlético explicó que no cree que «el partido ante el Barcelona decida la Liga. Hay que ver otros resultados y luego quedan otros tres partidos que pueden ser más difíciles». Cerezo aseguró además que «es una pena ver un partido así sin público, es triste», pero comprende las restricciones que afectan a los estadios de fútbol: «el problema era que si había público y pasaba algo habría sido muy problemático».

«No estoy nervioso. Hemos tenido bastante éxito con todo. Los dos partidos seguidos contra el Levante nos marcaron, pero ahí estamos», agregó el presidente rojiblanco.

Cerezo confió en la explosión definitiva del portugués Joao Félix y en la continuidad de Diego Pablo Simeone en el banquillo, para después referirse a las relaciones con Barcelona y Real Madrid.

Así, habló de «una relación fantástica» con Laporta y explicó que no se había alegrado por la eliminación europea del Real Madrid: «No vi el partido porque estaba con unos amigos, pero siempre que pierde un equipo español no me alegra».