Atlético El déficit de goles lastra el peor arranque de Simeone

Seguir Javier Asprón @javieraspron Actualizado: 08/10/2019 01:22h

El delirio goleador ante el eterno rival con el que el Atlético ilusionó a su parroquia hace poco más de dos meses -aquel 7-3 en Nueva Jersey, con tantos de Diego Costa (4), Joao Félix, Vitolo y Correa- no ha dejado poso en los de Simeone. Esa descomunal puesta en escena en mitad del verano no ha tenido continuidad con la competición en marcha. Al contrario, el Atlético es hoy uno de los equipos a los que más le cuesta llegar a la portería rival. Sus números en ataque son impropios para un equipo que pretende luchar por todas las competiciones.

El conjunto rojiblanco ha llegado al segundo parón de selecciones con un déficit en ataque más que preocupante. Solo suma siete goles en las ocho primeras jornadas de Liga, 13 menos que el Barça y nueve menos que el Real Madrid. Solo cinco equipos (Celta, Alavés y los tres en descenso -Mallorca, Espanyol y Leganés-) han marcado menos. Es el peor arranque en las ocho temporadas de Simeone en el banquillo, inferior incluso a los nueve goles a favor con los que se inició el año pasado, y muy lejos de los dos comienzos más goleadores en la era del técnico argentino: los 21 tantos de las temporadas 13-14 (la del título liguero) y 16-17.

Simeone dice saber lo que le falta a su equipo para marcar más. «Mayor precisión, más contundencia y rabia en los metros finales». Lo contaba al término del partido en Valladolid, el cuarto de los últimos cinco en el que el Atlético se quedó con el casillero a cero.

La crisis es general y afecta a todos los atacantes colchoneros, pero el caso de Diego Costa es especialmente sangrante. Desde su regreso nunca ha estado cerca de los números que exhibió en su primera etapa. Entre lesiones, sanciones y demás no ha superado la decena de goles en los cursos recientes. Este año solo suma un tanto, el logrado ante el Mallorca, y lo peor es que su participación en el juego del equipo es casi una anécdota. «Le falta continuidad y no ceder al desafío que tiene por delante de revertir unos números que no son normales en su carrera», le defiende su entrenador, el máximo valedor del hispano-brasileño.

También lleva un único tanto Morata, aunque en la mitad de minutos que Costa, mientras que Correa aún no se ha estrenado y Saponjic, fichado como recambio de los dos arietes titulares, ni siquiera ha debutado.

Solo Joao Félix salva el tipo con sus tres goles, mientras que Vitolo y Thomas, las dos mejores noticias de este Atlético de principio de curso, le acompañan en el pírrico podio goleador de un equipo que se mantiene a flote por su solvencia defensiva. Ahí no hay dudas, porque con Simeone siempre es la misma, pasen los años que pasen.