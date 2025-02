Los deberes del campeón

Revisando el palmarés, aparece un dato que pone aún más en valor el título conquistado por Diego Simeone y sus muchachos en el José Zorrilla. A lo largo de las últimas 17 temporadas, solo el argentino y su Atlético de Madrid han sido capaces ... de protagonizar el sorpasso en la Liga para superar a Barcelona y Real Madrid y acabar proclamándose campeones. Éxito ante dos de los más grandes de Europa por partida doble (2014 y 2021). Pero en esto del fútbol no se puede vivir del ayer y en el club se lleva ya tiempo trabajando para construir una plantilla con la que volver a aspirar el próximo curso a pelear por el campeonato y a soñar con la Champions League , la asignatura pendiente del Cholo, la herida que más desea cerrar. En la zona noble del Metropolitano hay varias carpetas abiertas sobre la mesa que se irán cerrando en los próximos días.

En el Atlético de Madrid tienen más que claro que él es el líder del proyecto y el argentino seguirá hasta que quiera o los resultados dicten lo contrario. Los contactos con Natalia, la hermana y representante del Cholo, comenzaron hace semanas con la meta de que el entrenador extienda su compromiso más allá de junio de 2022, cuando acaba su contrato. El escenario en el que se trabaja es el de prolongar el vínculo otros dos años (2024). A pesar de llevar ya una década en el banquillo, sigue con hambre y creyendo en la capacidad de crecimiento de la institución, su gran estímulo. Minutos después de que el equipo se proclamara campeón, el presidente Cerezo dio pistas sobre su futuro. «Hará lo que quiera hacer, si quiere continuar, continuará, pero creo que está decidido a continuar», afirmó.

Si hay un futbolista que ha sorprendido por su crecimiento ese es el madrileño. Sus doce goles y once asistencias han resultado determinantes para celebrar el título y en el Atlético se quiere convertir al polivalente centrocampista en bandera para el futuro. Aunque tiene firmado hasta 2024 y una cláusula de 120 millones que en las actuales circunstancias es difícil asumir para los equipos que le vienen siguiendo (Manchester United, PSG y Bayern), en el club quieren reconocer la explosión del jugador mejorando y ampliando su contrato. La intención es que dé un salto en la escala salarial y se incorpore al tercer escalón, en el que aparecen, por ejemplo, el capitán Koke y Saúl. Por delante de él, ya solo aparecerían Oblak y Luis Suárez.

El llanto del uruguayo sobre la hierba del José Zorrilla fue una de las imágenes de la celebración del campeón. El delantero ha encajado a la perfección en el club y el deseo es que se quede. Salvo sorpresa, no habrá fuga porque Suárez se siente plenamente valorado y firmó por dos años, aunque se guardó en su contrato pidió una cláusula para poder abandonar la entidad el próximo 30 de junio a coste cero. Una opción que parece improbable que quiera ejercer porque su pretensión es seguir compitiendo a máximo nivel y a las órdenes de Simeone sabe que puede aspirar a todo. «Es un gran jugador, una gran persona y un magnífico goleador. Si me preguntas por la renovación, te digo que está renovado y solo depende de él si quiere continuar o no, y creo que no va tener dudas», aseguró Cerezo en Valladolid.

Saúl y las salidas

No ha sido la mejor temporada del canterano, que ha perdido protagonismo y está en los planes de clubes con el Bayern. Con contrato hasta 2026 y una cláusula de 150 millones, Simeone le quiere y parece complicado que se vaya, pero el club quiere hablar con él y saber qué piensa. Los que tienen muy complicada su continuidad son Lucas Torreira, Vitolo, Vrsaljko y Dembélé . Se podría intentar hacer caja con Giménez , otro año muy castigado por las lesiones, pero su intención es continuar.