El TAS permite al Atlético llenar el Wanda sin restricciones

El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) ha accedido a la petición del Atlético de Madrid y suspende cautelarmente la clausura parcial del cierre del Wanda Metropolitano. Por tanto, todos los socios y aficionados con un abono o una localidad podrán acceder al partido de esta noche entre el club rojiblanco y el Manchester City (21h).

Los gestos nazis de una ristra de descerebrados y la sanción de la UEFA con el recorte de 5.000 asientos en el Metropolitano a aficionados inocentes que querían disfrutar del fútbol habían robado el foco a un partido grande en los cuartos de final de la Champions. En realidad, descolocaban la mirada respecto a la ilusión del Atlético de eliminar al Manchester City (1-0 en la ida). El material deportivo que arrastraba la contienda, el choque de estilos entre Simeone y Guardiola, las críticas a la ultradefensa colchonera, las opiniones de exjugadores (Van Basten Lineker) y entrenadores (Sachi) y el horizonte de una remontada rojiblanca ante el subcampeón de Europa y líder de la Premier, se había desvanecido por la lamentable irrupción de los ultras, un veneno para este deporte.

El Atlético había recurrido al TAS alegando motivos logísticos que podrían provocar un altercado de orden público (5.000 aficionados con entrada expulsados del estadio), y esperaba una resolución favorable del TAS (Tribunal Arbitraje del Deporte) . El club madrileño ha recurrido a especialistas en el TAS para adecuar su alegación, en la que pidió una suspensión cautelar.

El Atlético no tenía claro cómo proceder y qué criterio emplear para desalojar a 5.000 personas que nada tuvieron que ver con la actitud nazi de los violentos. Y en su plan de acción solo contemplaba la posibilidad de que hoy accedan todos los aficionados con entrada .

En las redes sociales se habían movilizado los seguidores atléticos al pedir a los dirigentes que desafíen a la UEFA y que los primeros expulsados del estadio sean los más de 3.000 hinchas del Manchester City que han adquirido su localidad en la zona reservada para el equipo visitante.

La afición colchonera estaba muy atenta a la decisiones en curso. « Los que se tenían que perder el partido son solo los que hicieron los saludos nazis . Hay cámaras, no serán tan difíciles de identificar», lamenta Isaac García, el presidente de la peña Ventas.

Este clima intoxicado por los ultras ha alcanzado a los entrenadores, al menos al del Atlético. Habla tanto Simeone en ruedas de prensa que su método de expresión se ha hecho singular. Mensajes sin gran carga de profundidad, tratando de pasar por encima de los temas sin enrarecer el ambiente. Pero en la previa del Atlético-Manchester City asoma otra versión. Más reivindicativa, más rotunda en el planteamiento, menos etérea .

Al hilo de la sanción al club, Simeone recordó el lanzamiento de botellas hacia su persona y los incidentes en el partido de octavos en Old Trafford con el Manchester United. «No estoy en condiciones de ser el abogado que decida qué es justo o no. Yo salí corriendo como siempre y vi cosas que pasaron delante, por suerte no me golpeó nada, quedó en el anonimato. Es algo que habíamos dejado atrás».

Envuelto en ese entorno de crispación, el técnico también entró de lleno en el capítulo del estilo de juego del Atlético ante el City, criticado por los analistas y por exjugadores o entrenadores como Van Basten, Lineker o Sachi. Un Simeone con diente. «Entreno desde 2005 o 2006 y hasta hoy jamás desprecié a un colega. Siempre me pongo en su lugar y entiendo que hay distintas maneras de expresar lo que se siente y se vive. Cuando uno desprecia a un colega, no lo comparto. Después, los periodistas y ex jugadores, de alguno que hace mucho que no juega y quiere decir algo diferente ... por la boca muere el pez, decía mi padre. Todos podemos opinar, pero entre colegas todos tenemos formas, yo respeto a mis colegas siempre, siempre, siempre». Casi forzado por el calor, elogió de paso a Guardiola. «El City tiene grandes futbolistas, un entrenador genial...».

Guardiola siguió en su línea de bondad pública hacia el Cholo: «Si Simeone hubiera ganado, no le hubieran criticado. Si llega a ganar todo son elogios, pero como perdió está mal visto. Lo que hace el Atlético, lo ha hecho durante una década. Y mal no le ha ido».