Otro batacazo del Atlético en la Copa

Crónica

Un líder de Liga apeado de la Copa del Rey, ni más ni menos. El Atlético cayó por 1 a 0 contra el Cornellá , de Segunda división B, un equipo pegajoso, que anotó bien pronto, en el minuto 7, e hizo de su campo un purgatorio para los de Diego Simeone , imprecisos, desquiciados, que no encontraron ni la finura de Joao Félix ni la clarividencia de Koke, ni convocado, como Suárez y Llorente. Ninguna excusa porque no se mereció resultado diferente y porque la Copa trae por segundo año consecutivo un disgusto a destiempo.

Enero de Copa del Rey, una más especial que de costumbre, más allá del frío, con críticas, como las de Lopetegui, que desliza que los campos artificiales y el público en los estadios de segunda B tambalean la balanza de la igualdad en favor de los locales, los «pequeños». Algún bote raro sí se vio en los primeros minutos, lo que obligó a Giménez a precipitarse hacia el delantero del Cornellá. El uruguayo dio el susto y recibió la amarilla. Una minucia que, sin embargo, provocó la primera desigualdad del marcador. Los catalanes sacaron falta lateral al primer palo y, otro Jiménez, el de los locales, cruzó en el minuto siete la pelota sin dejarla caer y con sutileza. 1-0 y, finalmente, nueva lesión del uruguayo. Justito el Atleti en los primeros compases, que diría Koeman.

Se tiraba el Cornellá a la yugular del Atleti, alternando faltas y presión, mucho empuje, porque parece que a este Atleti le gusta ser más protagonista que en temporadas anteriores y sin continuidad con el balón, como anoche, le cuesta. El impreciso músculo de Kondogbi a en el medio tampoco ayudaba. Algún acercamiento hubo, con los centros de Ricard, nada importante hasta el minuto 20, con un tridente de oportunidades, consecutivas, una de ellas al larguero tras el disparo de Saúl. Pero siempre con réplica de los locales.

Sin referentes en ataque

Los jóvenes del Cornellá, imberbes, no desentonaban ante un equipo de la magnitud de los rojiblancos. Se esperaba al del otro bando, Joao Félix, que de su edad no hay otro como él, pero perdido en el maremágnum de trabas tejido por los catalanes. Mientras, ellos, a lo suyo, superaban líneas colchoneras con asiduidad y contabilizando ocasiones, alguna de ellas bien resuelta por San Román, portero colchonero ayer. Sin embargo fueron los centrales del Atleti, de Sávic a Felipe mediante un globo, los que tuvieron la más clara, pero el defensa brasileño no precisó con la cabeza. Había intercambio de golpes, pero, al descanso, los sudores fríos eran visibles en los rostros de los de la capital.

Torreira, con las orejas coloradas, casi pone el empate en el 56 de falta directa. La gente de Cornellá se arremolinaba cerca de los banderines de córner, porque se intuía la heroicidad y porque el panorama era inalterable, calcado a la primera parte, con un jugador menos eso sí, porque Ricard, caliente y con amarilla, dejo la pierna en la cara del portero local cuando este se tiró a por el balón. Como respuesta de Simeone, el fantasma Saponjic. Félix tampoco se salvó de la criba de los cambios poco después. Se asentaba el resultado y se quedaba sin respuestas el Atlético, errático y desquiciado de nuevo en una competición a la que ya dio calabazas de forma prematura la pasada temporada, contra la Cultural Leonesa. Levantaban la vista, pero faltaban Suárez y Llorente , claro. Algún arranque del canterano Soriano y un cabezazo de Correa empujó a los catalanes hacia su área, pero no había acantilado, solo tierra firme. Y una eliminación bien sonada.

90'+6' 90'+5' 90'+5' 90'+5' 90'+3' 90'+2' 90'+2' 90'+1' 90'+1' 90' 89' 88' 87' 87' 86' 86' 83' 83' 78' 77' 77' 77' 77' 76' 75' 75' 75' 74' 74' 73' 73' 72' 70' 70' 69' 68' 68' 67' 67' 66' 65' 65' 65' 63' 63' Ricard Sánchez (Atlético de Madrid) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso. 63' 62' 62' 60' 60' 60' 59' 58' 58' 57' 56' 56' 54' 53' 53' 52' 48' 46' 45'+3' 45'+3' 45'+2' 45'+2' 45'+1' 45'+1' 44' 44' 43' 43' 41' 41' 41' 40' 40' 40' 40' 39' 35' 35' 35' 35' 35' 33' 32' 32' 31' 31' 30' 30' 28' 28' 28' 28' 27' 27' 26' 26' 25' 25' 23' 23' 23' 23' 21' 21' 21' Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid) remata al larguero, remate con la derecha desde el centro del área. 21' 21' 21' 19' 19' 19' 16' 16' 15' 15' 15' 14' 12' 12' 11' 9' 9' 9' 7' 6' 5' 5' 3'