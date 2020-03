Atlético - Sevilla Simeone: «Si Joao Félix quiere, va a llegar muy lejos» El atacante portugués regresará este sábado ante el Sevilla a la alineación inicial seis partidos después

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, devolverá este sábado a la titularidad al portugués Joao Félix, del que dijo que, «si quiere, va a llegar muy lejos», en el partido contra el Sevilla en el Wanda Metropolitano, donde su equipo tiene «una fuerza, una intensidad y, sobre todo, una contundencia diferente» en contraste con sus encuentros como visitante.

Ya enfoca el técnico argentino a esta «linda batalla» con el once titular definido, según las pruebas de los dos últimos días, también de la sesión de este viernes: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Renan Lodi; Ángel Correa, Marcos Llorente, Saúl Ñíguez, Koke Resurrección; Álvaro Morata y Joao Félix.

El atacante portugués vuelve a la alineación inicial seis partidos después -cuatro de baja por lesión y dos como suplente-. Ha jugado 26 encuentros este curso, 22 de titular, ya al borde de los 2.000 minutos (suma 1.999, tiempos añadidos incluidos), con cinco tantos -uno de penalti- y dos pases de gol a sus compañeros.

«Joao Félix empezó con mucha ilusión y entusiasmo, ha tenido dos lesiones que lo han sacado de la continuidad y está buscando esa continuidad y ese lugar en el equipo que todos necesitamos y todos esperamos también. Donde llegue será donde él se lo proponga. Esto en consecuencia de los chicos jóvenes es donde uno quiere llegar. Si uno quiere, va a llegar muy lejos», repasó.

Diego Costa, suplente

Aún no será titular Diego Costa, después de su reaparición de una hernia discal cervical que le mantuvo tres meses fuera. «Lo veo creciendo, buscando su mejor estado, entrenando en consecuencia de querer mejorar y todo será una consecuencia del trabajo. Está claro que nunca fue un grandísimo cabeceador», valoró el entrenador. «Su juego siempre fue más directo, vertical, posicional con el juego de espaldas para aguantarla. Y en ese juego siempre se ha sentido cómodo. Lo veo mejor. El otro día no pudo mostrar lo que estoy diciendo (ante el Espanyol). Es una fase de la recuperación, esta semana fue muy buena y esperemos mañana poder contar con él».

Este sábado, el Atlético regresa al Wanda Metropolitano. Ahí es indudablemente mucho más potente (11 victorias, 5 empates, 1 derrota, 24 goles a favor y 9 en contra en 17 duelos en casa este curso) que como visitante: 5 triunfos, 8 igualadas, 6 encuentros perdidos, 17 tantos marcados y 19 encajados en 19 encuentros. «El equipo tiene una fuerza diferente cuando juega en casa. Tiene un paso más, una intensidad distinta y sobre todo una contundencia diferente. Cuando salimos fuera nos cuesta más y es donde nosotros tenemos, como entrenadores, que buscarle las soluciones para que esto mejore», expresó Simeone, que abundó en esos contrastes. «No es que me preocupe. Me ocupa sabiendo por dónde tenemos que ir. Tengo clarísimo cuáles son los factores por los que, cuando estamos fuera de casa o con diferentes equipos, sufrimos. Lo tengo clarísimo desde hace seis, siete años. Pero nos cuesta. Como le cuesta a otros equipos que son mejores que nosotros cuando jugamos contra ellos. Cuando uno tiene que proponer, siempre es más difícil. Y en esa faceta nos ha costado siempre ser más contundentes», admitió.

Entre este sábado y el miércoles que viene, el Atlético se juega buena parte de la temporada. Primero el Sevilla en casa. Después el Liverpool en Anfield en la Liga de Campeones. ¿Presión? «No. Tenemos ilusión. La palabra más bonita que me viene es ilusión. Semana de fútbol de la que uno se prepara para buscar objetivos importantes. Y mañana tenemos una linda batalla», proclamó Simeone. «Los jugadores saben cuál es el camino y el partido más importante es el que tenemos mañana. Miramos solamente a mañana. Tenemos la necesidad de hacer un partido importante contra un rival que fuera de casa está siendo muy fuerte, con una identidad muy marcada del entrenador y ha sumado gente nueva como Suso, que viene a darle una cuota de calidad importante en el ataque», analizó.

«La importancia del partido es clara. Es un duelo directo con dos equipos que están buscando el mismo objetivo. Veo al Sevilla muy peligroso al contragolpe. Es donde ellos se mueven mejor, cuando tienen espacios para sus jugadores veloces que tienen arriba y cuando logran con las combinaciones encontrar en los espacios sus bandas y sus laterales profundos. Ahí es donde hacen mejor juego», remarcó.

Simeone, por otro lado, expresó que él no piensa «en dónde están las cámaras» cuando dirige a su equipo desde el banquillo en un partido. «Si no, saldríamos mejor en la televisión», dijo el técnico, preguntado hasta en tres veces por las imágenes de Eder Sarabia, segundo entrenador del Barcelona, frente al Real Madrid. «No tengo nada que opinar», respondió a la primera cuestión en ese sentido. En la segunda, indirectamente sobre ese tema, fue interrogado por si él ha tenido que pedir perdón dentro del vestuario a sus jugadores por alguna situación durante el juego. «No recuerdo. Y si lo recordaría no te lo contaría tampoco», contestó.