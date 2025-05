Joao Félix arregla un destrozo

Crónica

El mejor jugador que tiene el Atlético, Joao Félix, arregló un destrozo. Fue una noche de penurias, sobre todo defensivas, del antiguo equipo que no concedía ni agua ni un metro al enemigo.

Concluye la primera parte y el Atlético es un coro de lamentos por lo que pudo ser y no fue. Implora al cielo más que nadie Simeone, porque su equipo no refleja la identidad que lo instaló en algo parecido al cholismo. Ni defiende con contundencia ni ataca con lucidez. Es un híbrido poco reconocible. No tiene la codicia defensiva de antaño, esa fe inquebrantable en la portería a cero, sea como sea, mordiendo hierba si es necesario.

Los austriacos del Salzburgo libran la presunta tela de araña del Atlético sin gran dificultad. Tocan y se mueven. Miran y la pasan. Nadie es un clon de Maradona o Messi , sino un grupo de aplicados soldados con una saludable querencia para buscar la portería del rival. Por el centro traspasan la barrera de centrocampistas colchoneros y llegan hasta Oblak, sin que los defensas se muestren duros como el granito.

El Atlético construye ocasiones pues el balón fluye con mas intención cuando pasa por Joao Félix y vuela a ras de césped cuando la coge Marcos Llorente. Tiene cierto sentido cuando interviene Lodi y espera una versión mejorada de Koke, que vuelve, como Bakero, al temeroso pase atrás. Amenaza con Suárez, que fabrica ocasiones de la nada y se maneja en el área mejor que nadie, pese a la inquietante lentitud que exhibe en el campo. El Atlético defiende con uno menos, porque Suárez no está para esos vértigos y casi con dos menos, porque a Joao le cuesta el manual del Cholo. El resultado es un equipo que sufre si no convierte las ocasiones.

Lo hace Llorente, imponente su zurdazo desde fuera del área que inaugura el tanteo. La noche se viene de cara para los colchoneros porque los austriacos no parecen el Bayern Múnich, pero Llorente falla un mano a mano , Joao no encuentra la red y Luis Suárez la echa fuera un par de veces.

Lo que viene a continuación es un alarido de Simeone porque Herrera ha perdido el balón cerca del área y los centroeuropeos arman en dos zarpazos el gol. Oblak, que le ha ganado tantos partidos y tantos puntos a su equipo, no alcanza con sus tentáculos para constatar el milagro. La pelota entra, Simeone se desespera y el Atlético se obliga a exigirse un poco más para salvar la noche.

La Champions se pone peliaguda con un contragolpe que deja un reguero de agujeros en el Atlético y acaba con un remate de Berisha a gol. Saltan las costuras de un equipo endeble , que concede demasiado y tiene al rival frente a Oblak.

Joao Félix mitiga el desaguisado durante unos minutos. Interpreta un espléndido eslalon apoyándose en Suárez y Correa para marcar a puerta vacía. La esperanza del Atlético es agarrarse al faro del portugués, su calidad como guía, pero el partido se pierde en pases desacertados, imprecisiones, nervios y exceso de testosterona. Falta calma y una llamada a la confianza en la técnica.

El partido se va marchitando para el Atlético, que entra en fase calamitosa cuando las ocasiones no se transforman. Más nervios, más tensión, cada vez menos clarividencia. El choque se ha quebrado y el Atlético ya no sabe a qué puerta llamar. En estas, con el gol más cerca del Salzburgo, llega la salvación. Un córner, un barullo y sus rechaces y la pierna de Joao Félix, que salva a su equipo de un sofocón.

90'+4' 90'+3' 90'+3' 90'+1' 90' 90' 87' 85' 84' 84' 84' 82' 82' 82' 82' 82' 81' 79' 79' 79' 77' 77' 76' 75' 75' 73' 72' 71' 71' 70' 69' 69' 68' 68' 68' 68' 66' 66' 66' 66' 64' 64' 64' 63' 63' 61' 60' 59' 59' 59' 59' 58' 57' 57' 56' 55' 55' 55' 54' 54' 52' 50' 50' 49' 49' 47' 46' 45'+3' 45'+2' 45'+2' 43' 42' 42' 42' 40' 39' 38' 37' 37' 35' 34' 34' 33' 32' 30' 29' 25' 25' 25' 23' 23' 23' 22' 22' 20' 20' 19' 19' 17' 16' 15' 14' João Félix (Atlético de Madrid) remata al larguero, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Héctor Herrera. 13' 12' 12' 11' 11' 9' 9' 6' 6' 6' 5' 4' 3' 3' 3' 3' 2' 1' 1'