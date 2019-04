El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que confía «a muerte» en el delantero Diego Costa y que desea «que se quede» en el equipo la próxima temporada, además de reconocer que tal vez hayan «fallado» en la preparación de la plantilla, que ha sufrido numerosas lesiones esta temporada, y ha explicado que este martes les espera un partido «duro» ante el Girona.

«Yo quiero que Diego se quede, ojalá que pueda tener una continuidad porque tiene una edad ideal para el futbolista, en la que sabe todo y sabe lo que tiene que hacer. Confío a muerte en él y deseo que se quede el año que viene», manifestó en rueda de prensa.

Aunque sus «números en cuanto a presencias» en el campo no se han correspondido este año con «la ilusión que genera», el 'Cholo' afirmó que el hispano-brasileño les seguirá ayudando. «Pero si este año termina y puede hacer una pretemporada equilibrada, trabajando de la mejor manera sin que le aparezca la lesión en el quinto metatarsiano, nos va a seguir dando muchas cosas», indicó.

«Deseo que se quede, siempre que ha estado Costa con nosotros nos ha permitido cosas importantes. No es casualidad que su regreso, a partir de enero del año pasado, nos hiciera ganar la Europa League, ser segundos en el campeonato; ganamos la Supercopa europea con él el campo. Su presencia nos jerarquiza», continuó.

Además, el técnico argentino confía en la compatibilidad de Diego Costa, Álvaro Morata y Antoine Griezmann en el campo, que jugaron juntos ante el Deportivo Alavés. «La posibilidad de ver juntos a Morata, Costa y Griezmann fue positiva, con cosas para mejorar. Es una opción que necesita trabajo y la mejor versión de cada uno de ellos porque necesitamos compensar los equilibrios», subrayó.

Sobre el delantero francés, aseguró que no está preocupado por una posible marcha. «El equipo está sumamente tranquilo en consecuencia del rendimiento que está teniendo Griezmann; el otro día ganábamos 3-0 y salió enojado porque quería seguir jugando. Eso habla de que está bien, es uno de los capitanes de nuestro equipo. Lo vemos muy metido en el equipo, muy enganchado con el grupo y esperando que mañana pueda volver al gol, que lo necesitan él y el equipo», explicó.

Sin embargo, no quiso cuestionar la política de la directiva sobre las renovaciones de los jugadores más veteranos. «Es una pregunta para los dirigentes del club, que son los que toman la decisión de manejarse de esta manera con los futbolistas», aseveró.

También rehusó hablar de la posible incorporación del lateral izquierdo del Oporto Alex Telles. «Siempre he sido muy respetuoso con los chicos que salen en los periódicos que pueden venir. Todavía quedan nueve fechas, mañana tenemos un partido con un rival que siempre nos ha costado bastante. Me centro en los futbolistas que tenemos hoy y cuando termine la temporada el club ya informará en consecuencia de lo que pueda pasar», expuso.

En otro orden de cosas, Simeone reconoció que este año han fallado a la hora de afrontar la preparación del equipo, azotado por las lesiones. «No hemos tenido una pretemporada acorde a las necesidades que nos iba a exigir la Liga. En eso hemos fallado. Servirá para el futuro», señaló.

Por último, el preparador rojiblanco advirtió del peligro del partido ante el Girona. «Será un partido duro, como todos los que hemos jugado contra ellos, con un entrenador que ha cambiado la forma de jugar, con cinco o con cuatro; posiblemente mañana pueda volver a la línea de cinco que tanto daño nos ha hecho cuando hemos jugado contra ellos. Será un partido importante en el camino que tenemos, con pocas opciones para elegir, porque necesitamos ganar», concluyó.

Diego Costa no tiene rotura

Las pruebas médicas efectuadas este lunes por el Atlético de Madrid han descartado que Diego Costa sufra una lesión muscular y han revelado que Thomas Lemar sufre una lesión miotendinosa de grado I en la musculatura isquiosural del muslo.

Ambos jugadores finalizaron con molestias el último partido ante el Alavés y en el caso de Costa llegaron buenas noticias para Diego Pablo Simeone, ya que la resonancia magnética confirmó que no existe rotura en la musculatura de la parte posterior del muslo, aunque no estará disponible para el encuentro de este martes ante el Girona en el Wanda Metropolitano.

"En el partido del Girona no va a estar Diego", confirmó el 'Cholo' en rueda de prensa, que no descartó al hispano-brasileño para el duelo del sábado ante el FC Barcelona. "Mañana no va a participar y esperemos que para el partido del sábado pueda estar dentro del grupo", añadió.