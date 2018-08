Atlético de Madrid El emotivo gesto de Griezmann y Vitolo con el pequeño Manu Los jugadores de la plantilla colchonera quedaron sorprendidos ante la historia de superación del joven de nueve años

S . D.

Madrid Actualizado: 30/08/2018 00:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La lucha de Manu, el chaval de nueve años cuya historia de superación se ha hecho viral en redes sociales, no ha pasado desapercibida para algunos jugadores del Atlético de Madrid, que quieren contar con el pequeño para el próximo partido.

El periodista deportivo Joaquín Finat compartió un vídeo del menor en Twitter, en el cual el chico hace frente a su discapacidad (le faltan las dos piernas, una mano y parte de la otra) practicando deporte en una pista de atletismo. Durante la prueba, vestía una camiseta del Atlético de Madrid.

Ante ello, la respuesta del crack francés, Griezmann, no se hizo esperar. «Waouh !! BRAVO MON AMI (Bravo amigo mío)», fueron las palabras de admiración del actual campeón del mundo.

Waouh !! BRAVO MON AMI 🙌🙌 https://t.co/iRLl2bexWQ — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 24 de agosto de 2018

Tras ello, el pequeño envió un saludo a Griezmann con otro vídeo en el que se mostró muy agradecido: «Eres mi ídolo, me emocioné cuando me mandaste ese comentario ‘mon ami’. Me encantan tus técnicas para patear los penaltis», confesó el niño, que se despidió imitando el baile que realiza el futbolista para celebrar los goles.

Días después, tanto Griezmann como Vitolo, han querido tener un gesto con el pequeño, invitándole a un partido en directo del Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano. Una bonita historia que está mostrando tanto el gran corazón de los jugadores como el ejemplo de entereza del menor, Manu.