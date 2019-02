J. A. Actualizado: 21/02/2019 09:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La frutración por el gol anulado a Álvaro Morata provocó que Enrique Cerezo, presidente del Atlético, abandonara el palco para seguir el final del partido en una sala contigua, según desvelo la periodista Mónica Marchante. «Es una vergüenza», se le escuchó decir. Los goles de su equipo los vio en una televisión, mientras junto a Andrea Agnelli, en la zona presidencial del estadio, lucía una silla vacía. Cerezo no regresó al palco en ningún momento pese a la posterior victoria de su equipo.

Cerezo ya se había posicionado en contra del VAR en la previa del partido asegurando: «antes había un problema, y ahora tenemos dos».

Ante la ausencia de Cerezo, fue Clemente Villaverde, gerente del club rojiblanco, el encargado de dar explicaciones: «En el fútbol ha entrado la tecnología y tenemos que analizarlo como un elemento más dentro del juego. Y el día que lo veamos así, lo aceptaremos. No sé si el empujón de Morata a Chiellini es suficiente o no, pero sé que ha habido cinco o seis personas que ha entendido que era falta. No se puede discutir sobre cosas que están dentro de la actividad normal del fútbol. Hay que aceptarlas y saber que los árbitros también pueden cometer errores y se intenta minimizarlos».

Villaverde dijo que no «se fijó» en la ausencia de Cerezo porque estaba pendiente del partido.