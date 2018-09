El Atlético se reencuentra con su mejor versión

CRÓNICA DIRECTO

Sabiendo del esfuerzo que suponía acercarse al Wanda Metropolitano a las diez de la noche un día de entre semana, los jugadores del Atlético quisieron recompensar tal muestra de fidelidad. La parroquia rojiblanca, acostumbrada esta temporada al sufrimiento en su estadio, pudo disfrutar de uno de los partidos más inspirados de los de Simeone. Si ante el Getafe ya pareció que las piezas comenzaban a encajar, contra el Huesca la maquinaria terminó de engrasarse.

Ficha de partido Estadio: Wanda Metropolitano Atlético 13 Oblak

24 Giménez

3 Filipe Luís

38 Carlos Isaac Muñoz

2 Godín

11 Thomas Lemar

10 Correa

5 Thomas

6 Koke

7 Griezmann

19 Diego Costa Huesca 1 Axel Werner

24 Jorge Miramón

4 Semedo

3 Etxeita

16 Luisinho

11 Alejandro Gallar Falguera

8 Gonzalo Melero

23 Damián Musto

7 Ferreiro

12 Longo

9 Juan Camilo Hernández Banquillo

8 Saúl

18 Gelson Dany Batalha Martins

14 Rodrigo

1 Adán

23 Vitolo

9 Nikola Kalinic

21 Lucas Banquillo

13 Santamaría

15 Akapo

6 Moi Gómez

21 Serdar Gurler

14 Pulido

5 Juan Aguilera

19 Ezequiel Ávila Goles

Griezmann 15'

Thomas 28' Goles Árbitro: Pablo González Fuertes

El arranque del encuentro fue una declaración de intenciones, cuando en menos de diez segundos Correa aprovechó un balón aéreo ganado por Carlos Isaac y fabricó la primera ocasión de peligro del partido. Tras varios acercamientos, fue Griezmann quien culminó una gran jugada colectiva en el minuto 15. Correa filtró un buen balón a Diego Costa y este dio un pase al francés para que rematara a placer. Hasta ese momento el Atlético había dominado gracias a la gran labor en la creación de Thomas, Koke y Lemar, quienes saltaron al campo con ganas de balón. Los visitantes, que aterrizaron en Madrid como el equipo más goleado y sin conocer la victoria desde la primera jornada, fueron incapaces de hacer daño a un rival que recuperó su solidez defensiva tan característica.

Y es que pese a los intentos del Huesca de reponerse al primer varapalo, fue el Atlético quien volvió a golpear. Corría el minuto 28 cuando Thomas se sacó de la manga un potente disparo desde fuera del área que Werner no pudo detener. El ghanés, suplente en los últimos partidos por la presencia de Rodri, demostró que no está dispuesto a vender barato su puesto en el once. Menos de cinco minutos después Koke sumó el tercero al marcador tras un disparo que el VAR tuvo que validar. Correa, que pese a no tocar el balón estaba en su trayectoria, partió de posición dudosa, aunque las imágenes finalmente mostraron que se encontraba en línea.

Habiendo resuelto el partido en la primera parte, los rojiblancos se fueron al túnel de vestuarios con la mala noticia de las molestias en el gemelo de Giménez, quien se tuvo que retirar para dejar sitio a Lucas. La lesión le llega al uruguayo en el peor momento, justo cuando parecía que se había hecho un hueco en el once de Simeone. Hasta entonces había respondido de manera sobresaliente a todos los lances del partido, si bien Lucas no tuvo problemas defensivos en todo el encuentro.

Viendo el vendaval rojiblanco en la primera parte, Leo Franco apostó por apuntalar la defensa tras la reanudación. El argentino sacó a Aguilera y retiró del campo a un desaparecido ‘Cucho’ Hernández. Con un ojo puesto en lo que se viene, Simeone agotó los cambios antes de la hora de partido: Griezmann dejó su sitio a Kalinic y Diego Costa se marchó por Gelson Martins. A falta de emoción, la afición pudo ver a dos de los nuevos, quienes apenas habían tenido oportunidades desde su llegada.

La última media hora de partido se convirtió en un quiero y no puedo del Huesca y de un intento de agradar de los rojiblancos recién salidos. Thomas y Koke perdieron el control del centro del campo y Correa se convirtió en la principal arma ofensiva. Acertado o no, el argentino siempre suele ser de los que más agitan los partidos. Lemar, por su parte, empezó bien el partido, aunque fue perdiendo peso en la segunda mitad. Con Gelson mostrando su velocidad en más de una ocasión murió el partido. El Atlético volvió a dejar la portería a cero y se reencontró con su mejor versión, todo esto con el derbi ante el Real Madrid la vuelta de la esquina.