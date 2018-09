Celta - Atlético Antonio Mohamed, enemigo íntimo para Simeone El duelo en Balaídos aparca la amistad que desde niño une a los técnicos del Celta y del Atlético de Madrid

J. Abizanda

En un pequeño vestuario de la academia del Vélez Sarsfield, cuando en su mochila solo había planes de futuro y sueños por cumplir, Antonio Mohamed y Diego Simeone compartían conversaciones en las que machaconamente repetían que triunfarían como profesionales. El deseo acabó en realidad porque ambos vistieron la camiseta de Argentina y ahora continúan en el fútbol entrenando en la mejor Liga del mundo. Los técnicos del Celta y del Atlético de Madrid se conocieron cuando tenían siete años en el barrio de Liniers, al oeste de Buenos Aires, en la academia del Vélez, donde enraizaron una amistad que han mantenido a pesar de que el fútbol terminó separando sus caminos. Cuatro décadas después de la presentación en aquella modesta caseta, hoy volverán a encontrarse en Balaídos, donde, durante 90 minutos, aparcarán su relación porque, en eso también piensan igual, «sobre el campo no existen los amigos» .

«Voy a enfrentarme a un amigo que conozco desde los siete años. Cada vez que nos vemos es como si nos hubiésemos visto ayer, es lo que pasa normalmente entre amigos», afirmó ayer Simeone al ser preguntado por el reencuentro con su compatriota.

Antonio Mohamed, que acabó abandonando la academia de Vélez para ingresar en el Huracán, tuvo siempre una complicidad especial con el Cholo a pesar de que en los partidos no dejaban de picarse. «Era mi amigo, pero lo quería matar. Lo hacía al lado del árbitro y yo no podía hacer nada», reconocía en 2014 un risueño Simeone al coincidir por última vez con él en un estadio. Fue en un amistoso de pretemporada, cuando el ahora técnico del Celta dirigía al América mexicano. Fuera del campo y en la selección todo era diferente. Su amistad no dejó de germinar.

Tras pasar por las categorías inferiores de Argentina, el 25 de mayo de 1991 cumplieron uno de los sueños de los que hablaban siendo niños al jugar juntos por primera vez con la absoluta. Un duelo inolvidable para ellos ante Inglaterra en Wembley (2-2).

Con filosofía similar a la de Simeone, Mohamed, 26 días más mayor que su amigo, ha sorprendido por una impoluta imagen durante los partidos que incluye traje y gafas de sol. En su debut ante el Español, acabaron volando por un balonazo de un recogepelotas que no hizo perder las formas a un técnico que no conoce la derrota en sus cuatro duelos con el Cholo, al que ayer alabó: «Va a ser muy lindo volver a encontrarnos en un campo. Es un amigo y lo quiero mucho. Me pone muy orgulloso todo lo que ha conseguido».