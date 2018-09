Segunda B El autor del mordisco a Vinicius: «No me siento orgulloso de lo que ocurrió» Tachi, capitán del Atlético B, da la cara tras su encontronazo con el brasileño en el derbi de filiales: «Al final del partido nos dimos un abrazo y todo quedó ahí»

Alberto Rodríguez Baró, Tachi, capitán del Atlético B, ha expresado su arrepentimiento por la acción en la que mordió en la cabeza a Vinicius Junior durante el derbi de filiales que este domingo enfrentó a los rojiblancos con el Castilla, y que finalizó con empate a dos tantos.

En una entrevista publicada en la web del Atlético, Tachi se lamenta por el lance, que achaca a las altas pulsaciones en las que se vivió el partido: «Es una reacción que tuve fruto de las altas pulsaciones que alcanzamos durante un partido. No me siento orgulloso de lo que ocurrió, y no refleja nada cómo soy como jugador. Esta acción no representa los valores que el club inculca en la Academia y sé que no es un ejemplo para los chicos que vienen desde abajo. Ese lance no representa para nada mi forma de jugar».

Tachi remarca que la jugada no fue a más, y asegura que al final del partido habló con el brasileño, con quien asegura no tener ningún problema: «Es una lástima que esta jugada haya adquirido tanto protagonismo eclipsando el buen partido que hizo el equipo frente al Castilla, ya que dispusimos de oportunidades para ganar el encuentro. Al final del partido hablé con Vinicius, nos dimos un abrazo y todo quedó ahí. Ahora tengo aprender de una situación como ésta y mirar hacia adelante».

Tachi, que la próxima semana cumplirá 21 años, es el actual capitán del Atlético B, y uno de sus referentes defensivos.

Vinicius, por su parte, se ha incorporado este año a la disciplina del Real Madrid y disputará los partidos con el Castilla mientras no sea convocado por Julen Lopetegui. Ante el Atlético consiguió sus primeros dos goles con este equipo.